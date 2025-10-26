Medijs: Krievija ukraiņu bērnus okupētajās teritorijās apmāca karadarbībai
Krievija piepsiedusi neskaitāmus ukraiņu pusaudžus no okupētajiem Hērsonas, Zaporižjas, Luhanskas un Doņeckas apgabaliem iziet militārās apmācības Krievijas Volgogradas apgabalā. Nometne, kurā tiek apmācīti ukraiņu bērni, tiek saukta par nometni „Laiks jauniem varoņiem”, un tās mērķis ir sagatavot jauniešus dienestam Krievijas Bruņotajos spēkos.
Kā norāda medijs "The Kyiv Independent", nometnes organizē "Militāri patriotiskās izglītības Karotāju centrs", ko Krievija izveidoja 2022. gadā pēc Krievijas vadītāja Vladimira Putina tieša rīkojuma. Centrs piespiedu kārtā ievieto pusaudžus militārās apmācības nometnē, kura darbība ir vērsta, lai sagatavotu jauniešus dienestam. Nometnēs Ukrainas bērni tiek pakļauti bargai disciplīnai un kaujas stila mācībām. Viņi tiek apmācīti vadīt dronus, rakt tranšejas, mīnēt un atmīnēt zonas, kā arī lietot granātas un šaujamieročus.
Ekskluzīvu interviju par notiekošo medijam sniegusi 16 gadus vecā Oksana no Ukrainas dienvidiem.Viņai militārās mācības tika uzspiestas 2024. gadā, kad militāristi iesoļoja jaunietes skolā un lika jauniešiem sev sekot. "Es savai mammai teicu, ko viņi mums liek darīt, bet mamma man neticēja. Tad es viņai nosūtīju foto ar sevi formastērpā un ar ieroci rokās," atminas jauniete. "Kad man apkārt lidoja granātas, un es saklausīju skaļos sprādzienus, ko tās izraisa, es ļoti sabijos. [Apmācību laikā] Es vairākkārt zaudēju samaņu, bet viņi mums atnesa ožamspirtu un lika celties un turpināt iesākto," atklāj jauniete. Vairāk par Oksanas piedzīvoto skaties video.
Medijs atklājis, ka nomentes pārraudzība uzticēta Krievijas deputātam Viktoram Vodolatskijam, kuram Kremlis piešķīris medaļu par tā dēvēto “Krimas un Sevastopoles atbrīvošanu”. Viņa vietnieks ir Krievijas Bruņoto spēku pulkvedis Andraniks Gasparjans, kurš piedalījies karos Čečenijā, Sīrijā un Krimā. Viņam piešķirti divi "Drosmes ordeņi" un viņš vadījis Krievijas126. krasta aizsardzības brigādi. Kad Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, viņa vienība piedalījās Ukrainas dienvidu teritoriju okupācijā. Ukrainas prokuratūra aizmuguriski izdevusi Gasparjana aresta orderi par kara noziegumiem, cilvēku spīdzināšanu, nolaupīšanu un civiliedzīvotāju slepkavībām.
Medijs ziņo, ka vismaz 25 instruktori, kas Volgogradas nometnē apmāca ukraiņu bērnus, arī paši ir bijuši iesaistīti Krievijas iebrukumā Ukrainā. Viens no galvenajiem Volgogradas nometnes vadītājiem ir bijušais Krievijas Federālās soda izpildes dienesta pulkvežleitlands Igors Vorobjovs, kurš 2022. gadā devās cīnīties Ukrainā kā brīvprātīgais.
Vēl kāds instruktors - Jegors Sokovs ur bijušais "Vagner" grupas kaujinieks, kurš piedalījās kaujās Soledarā un Popasnajā Doņeckas apgabalā. Sokovam Krievija piešķīrusi "Drosmes ordeni" un "Centrālāfrikas Republikas militāro nopelnu" zvaigzni. Volgogradā viņš apmāca bērnus no okupētajām teritorijām radio sakaru lietošanā. Vēl kāds instruktors ir Anatolijs Juško no Doņeckas, kurš devās karot Ukrainā kā brīvprātīgais un piedalījās Zaporižjas apgabala okupācijā.
Kā norāda medijs, kopš 2024. gada Volgogradas militārajā nometnē apmācības izgājuši 1 290 Ukrainas bērni no okupētajām Ukrainas teritorijām.