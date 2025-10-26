Japāna uz SKS veiksmīgi palaidusi savu jauno kravas kosmosa kuģi
Japānas kosmosa aģentūra svētdien veiksmīgi palaida savu jaudīgāko raķeti "H3" ar jaunu bezpilota kravas kosmosa kuģi, kura pirmajā misijā tiks piegādātas preces Starptautiskajai Kosmosa stacijai (SKS).
Japānas Kosmosa izpētes aģentūra paziņoja, ka tās kravas kosmosa kuģis "HTV-X1" no Tanegašimas kosmosa centra veiksmīgi startēja ar septītās paaudzes nesējraķeti "H3".
Kosmosa kuģis 14 minūtes pēc pacelšanās iegājis plānotajā orbītā, norādīja aģentūra. Ierašanās SKS plānota pēc dažām dienām.
"HTV-X" ir Japānas Kosmosa izpētes aģentūras bezpilota kuģa "H-II" jeb "Kounotori" pēctecis. "Kounotori", kas japāņu valodā nozīmē stārķis, no 2009. līdz 2020. gadam devās deviņās misijās uz SKS.
Jaunais kravas kuģis spēj nest lielāku kravu un lidojuma laikā nodrošināt elektroapgādi, kas ļauj ar to pārvadāt zemā temperatūrā uzglabājamus laboratorijas paraugus.
"HTV-X" ir būvēts, lai tas varētu būt savienots ar SKS līdz sešiem mēnešiem un piegādāt krājumus, izvest atkritumus no SKS, pēc tam veikt tehniskas misijas, vienlaikus veicot orbitālo lidojumu pēc stacijas atstāšanas. Pirmā misija plānota trīs mēnešus.
"H3" raķete aizstāj Japānas ilgi izmantoto raķeti "H-2A", kas savu pēdējo lidojumu veica jūnijā. Jaunā raķete izstrādāta, lai būtu izmaksu ziņā konkurētspējīgāka globālajā kosmosa tirgū. "H3" līdz šim ir bijuši seši veiksmīgi lidojumi pēc kārtas pēc neveiksmīga debijas izmēģinājuma 2023. gadā, kad raķete bija jāiznīcina kopā ar tās kravu.
Japāna uzskata, ka stabilas, komerciāli konkurētspējīgas kosmosa transporta spējas ir galvenais faktors tās kosmosa programmā un nacionālajā drošībā.