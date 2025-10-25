Tramps: netikšos ar Putinu, kamēr nebūs skaidrības par miera vienošanos Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka netiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kamēr nebūs pārliecināts, ka panākta vienošanās par miera nodrošināšanu starp Krieviju un Ukrainu.
“Ir jāzina, ka mēs panāksim vienošanos — es netaisos tērēt savu laiku,” sestdien žurnālistiem Dohā sacīja ASV prezidents.
Šis paziņojums seko pēc tam, kad Tramps šonedēļ jau bija norādījis, ka nevēlas “bezjēdzīgu tikšanos” ar Putinu, jo amatpersonas bija secinājušas, ka plaisa starp abām pusēm ir pārāk liela, lai sāktu sarunas.
Plānotais abu līderu samits tika atlikts trešdien. Kā norādīja augsta ranga Baltā nama amatpersona, “nav nekādu plānu, ka tuvākajā laikā prezidents Tramps tiktos ar prezidentu Putinu”.
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns gan uzstāja, ka sagatavošanās darbi tikšanās rīkošanai Budapeštā turpinās, taču samita datums joprojām nav apstiprināts, norādījis Ungārijas ārlietu ministrs.
Trampa administrācija šonedēļ noteica arī stingras jaunas sankcijas pret lielākajiem Krievijas naftas uzņēmumiem — daļu no spiediena kampaņas, lai panāktu Maskavas atkāpšanos no tās “sarkanajām līnijām” kara izbeigšanai Ukrainā.