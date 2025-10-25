Kamala Harisa pieļauj, ka varētu atkal kandidēt uz ASV prezidenta amatu
Bijusī ASV viceprezidente Kamala Harisa intervijā BBC pavēstījusi, ka apsver iespēju vēlreiz kandidēt uz Baltā nama vadītājas amatu.
Savā pirmajā intervijā Apvienotajā Karalistē Harisa sacīja, ka viņa iespējams kādreiz kļūs par prezidenti un ir pārliecināta, ka nākotnē Baltais nams noteikti redzēs sievieti prezidentes amatā. Šī ir līdz šim skaidrākā norāde, ka Harisa varētu kandidēt 2028. gada vēlēšanās, pēc tam, kad pagājušajā gadā viņa zaudēja Donaldam Trampam.
Harisa sarunā arī asi kritizēja savu bijušo sāncensi Donaldu Trampu, dēvējot viņu par “tirānu” un apgalvojot, ka visi viņas agrākie brīdinājumi par viņa autoritārajām tieksmēm ir piepildījušies.
Kamēr Demokrātu partija joprojām meklē atbildes par Trampa pārliecinošo uzvaru pirms gada, liela daļa vainas tiek likta uz bijušo prezidentu Džo Baidenu, kurš, pēc daudzu domām, nebija laikus atkāpies. Taču tiek diskutēts arī par to, vai Harisa spētu vadīt veiksmīgāku kampaņu un sniegt skaidrāku vēstījumu par galveno sabiedrības bažu — ekonomiku.
Intervijā BBC Harisa atzina, ka nākotnē, pavisam noteikti, Ameriku vadīs sieviete, un, kad tika jautāts, vai tā varētu būt viņa pati, Harisa atbildēja: “Iespējams.” Viņa uzsvēra, ka vēl nav pieņēmusi lēmumu, taču joprojām redz sevi politikā.
“Es vēl neesmu beigusi,” viņa sacīja. “Mana dzīve vienmēr ir bijusi veltīta kalpošanai — tas man ir asinīs.”
Atbildot uz jautājumu par aptaujām, kas viņu uzrāda kā maz ticamu kandidāti, pat aiz Holivudas aktiera Dveina “The Rock” Džonsona, Harisa teica, ka aptaujām netic: “Ja es klausītos aptaujās, es nekad nebūtu kandidējusi ne uz pirmo, ne otro amatu — un noteikti nesēdētu šeit.”
Harisa arī apgalvoja, ka viņas brīdinājumi par Trampa autoritārismu ir piepildījušies. Viņa norādīja, ka Tramps “ir izmantojis Tieslietu departamentu kā politisku ieroci”, un minēja, piemēram, komiķa Džimija Kimela atstādināšanu pēc Trampa atbalstītāju sašutuma par joku par labējo influenceru Čārliju Kerku. “Tramps ir tik jūtīgs pret kritiku, ka mēģināja apklusināt veselu mediju organizāciju,” sacīja Harisa.
Viņa arī asi kritizēja ASV biznesa eliti, kas, viņasprāt, “pārāk viegli noliekušies tirāna priekšā”, lai saglabātu pieeju varai vai izvairītos no izmeklēšanām.
Intervijā BBC viņa vairākkārt izvairījās tieši atbildēt, vai viņai vajadzēja mudināt Baidenu atkāpties agrāk, un vai viņa šobrīd būtu prezidentes amatā, ja tas būtu noticis. “Tas ir viens no tiem lielajiem “ja” jautājumiem, kas varēja mainīt Amerikas likteni,” sacīja intervētāja Laura Kjunsberga.
Harisa atzina, ka vēlēšanu rezultāts bija sāpīgs, tomēr uzsvēra, ka balsu starpība bijusi ļoti neliela — mazāka par 2% tautas balsojumā, lai gan viņa pārliecinoši zaudēja elektoru kolēģijā.