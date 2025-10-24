Ukrainā vīrietis uzspridzina granātu dzelzceļa platformā, nogalinot četrus cilvēkus, tostarp sevi

Vīrietis Ukrainas Žitomiras apgabalā uzspridzina granātu dzelzceļa platformā, nogalina 4 cilvēkus, tostarp sevi pašu.
Šodien 16:26
Ukrainā Žitomiras apgabala Korosteņas rajonā Ovručas stacijā 23 gadus vecs vīrietis piektdien dokumentu pārbaudes gaitā detonējis spridzekli, laupot dzīvību sev un nogalinot trīs sievietes, arī robežsardzes darbinieci, pavēstīja policija.
Vēl 10 cilvēki ievainoti.
Atbilstoši provizoriskajai informācijai robežsardzes darbinieki uz stacijas perona veikuši pasažieru dokumentu pārbaudi.
"Viens no vīriešiem izvilka spridzekli, pēc tam notika sprādziens. Rezultātā gāja bojā 23 gadus vecais Harkivas iedzīvotājs, kam bija spridzeklis," teikts paziņojumā.
"Nāvējošus savainojumus guva arī trīs 29, 58 un 82 gadus vecas sievietes - Korosteņas rajona iedzīvotājas. Bojāgājušo vidū ir arī robežsardzes darbiniece," norādīja policija.
Ievainotie atrodas medicīnas iestādē un saņem nepieciešamo palīdzību.
Ovručas dzelzceļa stacijas kontrolpunkts atrodas 40 kilometru attālumā no Ukrainas un Baltkrievijas robežas.