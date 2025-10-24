Ar atplestām rokām pretī Zelenskim - karalis Čārlzs Vindzoras pilī demonstrē nelokāmu atbalstu Ukrainai
Karalis Čārlzs Vindzoras pilī svinīgi uzņēmis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, pirms viņa dalības politiskajā samitā, kas notiks šodien.
Monarhs viņu sveica pilī un uzņēma arī oficiālā audiencē, pēc kuras Zelenskis pievienojās “gribas koalīcijas” sanāksmei kopā ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru. Ukrainas prezidentu svinīgi sagaidīja Grenadieru gvardes 1. bataljona godasardze, kas sniedza karalisko sveicienu, kamēr orķestris atskaņoja Ukrainas himnu.
Karalis uzaicināja viesi pārbaudīt godasardzi un pats viņu pavadīja gar karavīru rindām. Pēc tam abi devās pilī uz sarunām. Lai gan šī bija jau trešā prezidenta tikšanās ar karali kādā no karaliskajām rezidencēm, pirmo reizi viņam tika sarīkota svinīga sagaidīšana Apvienotajā Karalistē — būtisks žests, kas simbolizē monarha atbalstu Ukrainai.
Zelenskis ieradies, lai aicinātu Eiropas līderus palielināt finansējumu un militāro palīdzību Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. Kad prezidents izkāpa no automašīnas, karalis ar atplestām rokām viņu sagaidīja, sirsnīgi paspiežot roku. Viņi stāvēja plecu pie pleca himnas laikā, Zelenskim, tērptam melnā jakā un biksēs, turot roku pie sirds.
Pēc ceremonijas goda sardzes kapteinis majors Bens Treisijs aicināja prezidentu apsekot sardzi. Karalis gāja viņam mazliet aiz muguras, un, pabeidzot pārbaudi, Zelenskis pateicās par sirsnīgo uzņemšanu gan karalim, gan majoram Treisijam.
Abi vīri draudzīgi sarunājās, un karalis pat uzlika roku Zelenskim uz pleca, ejot kopā pa Suverēna ieeju Vindzoras pilī. Viņi īsi apstājās, lai sasveicinātos ar ģenerālmajoru Džeimsu Bouderu, Mājsaimniecības kavalērijas komandieri, un karalisko adjutantu pulkvežleitnantu Džoniju Tompsonu.
HELLO! žurnāla karaliskā redaktore Emīlija Neša par šo tikšanos sacīja: “Šī bija vēl viena nozīmīga karaļa atbalsta izpausme Ukrainas prezidentam laikā, kad viņš aicina Eiropas līderus sniegt papildu finansējumu un bruņojumu Ukrainai. Karalis Čārlzs konsekventi ir paudis atbalstu gan Zelenskim, gan Ukrainai, un abu starpā valda siltas attiecības.”
Karalis Čārlzs ir bijis stingrs Ukrainas atbalstītājs kopš Krievijas iebrukuma 2022. gada februārī. Viņu pēdējā tikšanās notika 2024. gada 23. jūnijā, kad Zelenskis ieradās Lielbritānijā sarunām ar premjerministru Stārmeru. Toreiz Vindzoras pilī tika publicētas fotogrāfijas, kurās abi spiež roku Lielās galerijas koridorā, vēlāk kopā ieturēja pusdienas
2024. gada februārī, mēnesi pēc tam, kad monarham tika diagnosticēts vēzis, viņš publicēja oficiālu paziņojumu, atzīmējot divus gadus kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. “Ukrainas tautas apņēmība un spēks joprojām iedvesmo pasauli, kad šis neprovocētais uzbrukums viņu zemei, dzīvībai un iztikai ieiet trešajā, traģiskajā gadā,” viņš rakstīja. “Neskatoties uz milzīgajām ciešanām un sāpēm, ukraiņi turpina demonstrēt varonību, ar kuru pasaule viņus tik cieši saista.”
Paziņojumā viņš turpināja: “Tā ir patiesa drosme, stājoties pretī neaprakstāmai agresijai. Esmu to izjutis personīgi daudzajās tikšanās reizēs ar ukraiņiem kopš kara sākuma — gan ar prezidentu Zelenski un viņa sievu Olenu Zelensku, gan ar jaunajiem karavīriem, kas apmācās Apvienotajā Karalistē. Mani joprojām iedvesmo tas, ka Apvienotā Karaliste un mūsu sabiedrotie ir starptautisko pūliņu priekšgalā, sniedzot Ukrainai atbalstu šajos smagajos un ciešanu pilnajos laikos. Mana sirds ir kopā ar visiem cietušajiem, un es pieminēju viņus savās domās un lūgšanās.”