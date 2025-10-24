Neskatoties uz visiem brīdinājumiem, tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju turpina braukt uz valsti, kas atbalsta karu
No gada sākuma vairāk nekā 190 tūkstoši ārzemnieku apmeklējuši Baltkrieviju bez vīzām, tā ziņo kaimiņvalsts varasiestādes.
Saskaņā ar viņu datiem tikai kopš šī gada 1. janvāra Baltkrieviju apmeklējuši 190 476 ārvalstu pilsoņi no 38 valstīm, kuras iekļautas bezvīzu režīma sarakstā. Lielākā daļa ceļotāju ieradās no Baltkrievijas kaimiņvalstīm - Lietuvas, Latvijas un Polijas.
Kopš 2022. gada 15. aprīļa Baltkrieviju ir apmeklējuši 1 222 212 Eiropas iedzīvotāji. No Latvijas ieradās 392 508 cilvēki, no Lietuvas - 653 358, no Polijas - 124 343.
Paplašinātā bezvīzu režīma ietvaros 35 Eiropas valstīm kopš 2024. gada 19. jūlija Baltkrievijā ieceļojuši 52 003 ārvalstu pilsoņi. Precīzs Latvijas tūristu skaits šogad nav atklāts.
Bezvīzu ieceļošana Baltkrievijā 38 Eiropas valstu pilsoņiem būs spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim ieskaitot. Baltkrievijā bez vīzām tiek laisti arī Latvijas un Igaunijas nepilsoņi.