Igaunija: pienācis laiks pievienot igauņu valodu “Duolingo” lietotnē
Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija vēlas panākt igauņu valodas iekļaušanu mācību lietotnē "Duolingo", vēsta laikraksts "Postimees".
Ministrija ir lūgusi "Duolingo" pievienot igauņu valodu savu valodu klāstam. Ierēdņi norādījuši, ka igauņu valodā runā tikai miljons cilvēku, taču igauņu kultūrai un lingvistiskajam mantojumam vajadzētu būt globālajā platformā.
Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas kanclera vietniece valodas politikas jautājumos Kairi Kaldoja stāstīja, ka pieaug pieprasījums pēc strukturētas igauņu valodas apguves gan vietējo, gan iebraucēju vidū. Aplēses liecina, ka papildu apmācības ikdienas valodas prasmju uzlabošanai nepieciešamas ap 100 000 pieaugušo.
Vairākus gadu desmitus pēc "Tīģera lēciena" programmas, kas nodrošināja datorus un interneta pieslēgumu ikkatrā Igaunijas skolā, tagad valsts ir sākusi jaunu iniciatīvu "Mākslīgā intelekta lēciens", kurā galvenā uzmanība pievērsta valodas apguvei.
"Pievienojot igauņu valodu, "Duolingo" palīdzētu veicināt kultūras apmaiņu un atbalstītu valsti, kas ir veidojusi globālos standartus digitālajos jaunievedumos un izglītībā," teica Kaldoja.
ASV bāzētajā platformā pieejamas vairāk nekā 40 valodu. Pieejama gan bezmaksas versija, gan maksas versija, kurā nav reklāmu un ir papildu funkcijas.
Pašlaik "Duolingo" kursu klāstā ir, piemēram, dāņu, norvēģu, poļu, somu, ungāru un zviedru valoda.
Pirms 13 gadiem publiskotajai lietotnei ir vairāk nekā pusmiljards reģistrēto lietotāju, taču aktīvo lietotāju skaits mēnesī sasniedz 130 miljonus.