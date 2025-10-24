ES dalībvalstu līderi: sociālo tīklu platformām drīkstēs piekļūt tikai lietotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi atbalstījuši vecuma ierobežojuma noteikšanu piekļuvei sociālajiem tīkliem, taču skaidri norādījuši, ka negrasās nodot valstu kompetences šajā jautājumā Briselei.
"Eiropadome uzsver, cik svarīgi ir aizsargāt nepilngadīgos, tai skaitā nosakot digitālo pilngadību, lai piekļūtu sociālajiem tīkliem, vienlaikus ievērojot valstu kompetenci," teikts ceturtdien Briselē notikušajā ES samitā pieņemtajā paziņojumā.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena nesen deva jaunu impulsu debatēm, aicinot visā ES noteikt minimālo vecumu sociālo tīklu lietošanai. Ekspertu grupai līdz gada beigām ir jāiesniedz EK ieteikumi turpmākai rīcībai.
EK preses pārstāvis uzsvēra, ka ir iespējams un jādara vairāk, lai labāk aizsargātu bērnus tiešsaistē.
Leiena salīdzināja iespējamos vecuma ierobežojumus sociālo tīklu izmantošanai ar tabakas un alkohola patēriņa ierobežojumiem. Viņa arī norādīja uz Austrāliju, kur parlaments 2024. gada novembrī pieņēma likumprojektu, kas ierobežo bērnu un pusaudžu piekļuvi sociālajiem tīkliem. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem platformām drīkstēs piekļūt tikai lietotāji, kas sasnieguši 16 gadu vecumu. Pasākums stāsies spēkā decembrī.
EK jau strādā pie vecuma ierobežojumu tehniskā pamatojuma. Komisija izstrādā verifikācijas lietotni, kuras mērķis ir aizsargāt nepilngadīgos tiešsaistē.