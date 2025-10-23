Trīs ieslodzītie cietumā izteikuši draudus bijušajam Francijas prezidentam Nikolā Sarkozī
Parīzes Santē cietumā policija aizturējusi trīs ieslodzītos, kuri, iespējams, izteikuši draudus bijušajam Francijas prezidentam Nikolā Sarkozī.
Sociālajos tīklos izplatījies video, kurā redzams, kā pēc Sarkozī ierašanās cietumā citi ieslodzītie draud viņam. To visu nofilmēja kāds no ieslodzītajiem. Saistībā ar apdraudējumu bijušajam prezidentam visu cietumsoda laiku par miesassargiem tiks norīkoti divi pastāvīgi policisti, kas atradīsies tuvumā esošajās kamerās, lai nodrošinātu, ka viņam netiek nodarīts kaitējums. Sarkozī sev piespriesto piecu gadu cietumsodu sāka izciest otrdien.
Una notte agitata a la Santé (carcere Parigino) per Nicolas Sarkozy— Frankestein (@Frankestein68) October 23, 2025
Nessun tappeto rosso, solo una considerevole guardia d'onore:
" Mostra la testa" "Svegliati Sarko!" "Hai ucciso Gheddafi!"
Benvenuti nella Francia reale, quella che non aveva programmato di incontrare di nuovo 😬 pic.twitter.com/wRXrnwakQe
Mediji ziņoja, ka prokuratūra sākusi izmeklēšanu par nāves draudu izteikšanu. Tika veikta arī kratīšana, kuras laikā tika atrasti un konfiscēti divi mobilie telefoni. Sarkozī advokāts norādīja, ka eksprezidents tiek turēts izolētā un īpaši apsargātā cietuma zonā, bet viņš nesaņem īpašu attieksmi. Ņemot vērā viņa vecumu, Sarkozī pieteicies nosacītai atbrīvošanai uzreiz pēc nonākšanas cietumā. Francijā šāda iespēja ir ieslodzītajiem, kuri ir vecāki par 70 gadiem.