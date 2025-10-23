Saskaņā ar vietējām ziņām tajā tiek ražota munīcija Krievijas bruņotajiem spēkiem.
Pasaulē
Šodien 07:17
Krievijas rūpnīcā nograndis sprādziens - ir bojāgājušie
Krievijas Urālu reģiona rūpnīcā Kopeiskā nograndis sprādziens, kurā gājuši bojā vismaz deviņi cilvēki, bet vēl pieci guvuši ievainojumus.
Rūpnīca atrodas Čeļabinskas apgabala Kopeiskas pilsētā. Ziņas, ka šajā rūpnīcā ielidojis drons, vēl nevarēja apstiprināt neatkarīgi avoti. Čeļabinskas apgabala gubernators Aleksejs Tekslers savā paziņojumā norādīja, ka sprādziens ir noticis, bet neprecizēja rūpnīcas tipu. Saskaņā ar vietējām ziņām tajā tiek ražota munīcija Krievijas bruņotajiem spēkiem.
Kopeiska atrodas Kazahstānas robežas tuvumā un apmēram 2000 kilometrus no Ukrainas robežas. Kopš 2022. gadā sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, Kijiva ir arvien vairāk izmantojusi dronus, lai uzbruktu rūpnīcām un enerģētikas objektiem dziļi Krievijas teritorijā. Ukrainas izlūkdienesti arī veic sabotāžas aktus pret Krievijas ieroču ražošanas uzņēmumiem.