Laikraksts: ASV atļāva Ukrainai izmantot Rietumu ražotās tālās darbības raķetes, lai uzbruktu mērķiem dziļi Krievijas teritorijā
"Storm Shadow" raķete (foto: Scanpix / AP)
Pasaulē

Laikraksts: ASV atļāva Ukrainai izmantot Rietumu ražotās tālās darbības raķetes, lai uzbruktu mērķiem dziļi Krievijas teritorijā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir atcēlusi svarīgu aizliegumu, kas līdz šim liedza Ukrainai izmantot Rietumu ražotās tālās darbības raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijā, vēsta “The Wall Street Journal”. Šī lēmuma rezultātā Ukraina nu var uzbrukt militāriem mērķiem dziļi Krievijas teritorijā, tostarp izmantojot “Storm Shadow” raķetes.

Laikraksts: ASV atļāva Ukrainai izmantot Rietumu r...

ASV lēmums tika pieņemts pēc tam, kad šādu operāciju apstiprināšana no Pentagona tika nodota ASV spēku pavēlniecībai Eiropā. Tas iezīmē pagrieziena punktu Vašingtonas politikā pēc Pentagona vairākus mēnešus noteiktajiem ierobežojumiem, teikts publikācijā.

Atsaucoties uz ASV amatpersonām, izdevums vēsta, ka Ukraina var izmantot Lielbritānijā ražotās “Storm Shadow” raķetes, kuru darbības attālums sasniedz apmēram 290 km. Tieši šīs raķetes tika izmantotas otrdienas uzbrukumā Krievijas ķīmiskajai rūpnīcai Brjanskas apgabalā.

Uz ko Krievija pēc dažām stundām atriebās ar dronu un raķešu uzbrukumiem Ukrainas pilsētām, nogalinot sešus cilvēkus, tostarp divus bērnus, kā arī uzbrūkot Ukrainas termoelektrostacijām.

Kā parasti, Krievijas "Z patrioti" par "atmaksas triecienu" bija sajūsmā.

Baltais nams gan neapstiprina, vai nodos Ukrainai amerikāņu “Tomahawk” raķetes, kuru darbības attālums pārsniedz 1600 kilometrus.

Tēmas

Donalds TrampsASVKrievijaUkrainaVladimirs PutinsBaltais namsVolodimirs ZelenskisWall Street Journal

Citi šobrīd lasa