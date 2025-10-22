Laikraksts: ASV atļāva Ukrainai izmantot Rietumu ražotās tālās darbības raķetes, lai uzbruktu mērķiem dziļi Krievijas teritorijā
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir atcēlusi svarīgu aizliegumu, kas līdz šim liedza Ukrainai izmantot Rietumu ražotās tālās darbības raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijā, vēsta “The Wall Street Journal”. Šī lēmuma rezultātā Ukraina nu var uzbrukt militāriem mērķiem dziļi Krievijas teritorijā, tostarp izmantojot “Storm Shadow” raķetes.
ASV lēmums tika pieņemts pēc tam, kad šādu operāciju apstiprināšana no Pentagona tika nodota ASV spēku pavēlniecībai Eiropā. Tas iezīmē pagrieziena punktu Vašingtonas politikā pēc Pentagona vairākus mēnešus noteiktajiem ierobežojumiem, teikts publikācijā.
Atsaucoties uz ASV amatpersonām, izdevums vēsta, ka Ukraina var izmantot Lielbritānijā ražotās “Storm Shadow” raķetes, kuru darbības attālums sasniedz apmēram 290 km. Tieši šīs raķetes tika izmantotas otrdienas uzbrukumā Krievijas ķīmiskajai rūpnīcai Brjanskas apgabalā.
Targets Struck in Ukraine’s 🇺🇦 large-scale missile strike on October 21st— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 22, 2025
1. Bryansk Chemical Plant struck by multiple Storm Shadow missiles and UAVs
2. Smolensk Thermal Plant struck by missiles and drones
3. Substation in Trubchevsk, Bryansk, struck by UAVs pic.twitter.com/eAKpzawY6B
Uz ko Krievija pēc dažām stundām atriebās ar dronu un raķešu uzbrukumiem Ukrainas pilsētām, nogalinot sešus cilvēkus, tostarp divus bērnus, kā arī uzbrūkot Ukrainas termoelektrostacijām.
Три девочки убитые сегодня— Вера Ларина (@domalverotka) October 22, 2025
Антонина - мать
Аделина шесть месяцев
Анастасия 12 лет
🌹🌹 pic.twitter.com/lK8BBcdHWW
Kā parasti, Krievijas "Z patrioti" par "atmaksas triecienu" bija sajūsmā.
Вчера какло запустило дроны в сторону РФ, сегодня утром РФ ответила..— 🇷🇺🌰Орешник🌰🇷🇺 (@Oreshniki) October 22, 2025
Наглядное пособие как работает теорема тарана… pic.twitter.com/U9R3jyGXUq
Baltais nams gan neapstiprina, vai nodos Ukrainai amerikāņu “Tomahawk” raķetes, kuru darbības attālums pārsniedz 1600 kilometrus.