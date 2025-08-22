Polijas un Ungārijas ārlietu ministri apmainās ar indīgām piezīmēm, kad Putinam draudzīgā Ungārija palikusi bez krievu naftas
Nesenais Ukrainas uzbrukums Krievijas naftas vadam "Družba", kas apgādā Kremļa diktatora Vladimira Putina galvenās sabiedrotās Eiropā Ungāriju un Slovākiju izraisījis asu vārdu apmaiņu starp Krieviju atbalstošo Ungāriju un Ukrainu atbalstošo Poliju. Uz Ungārijas ārlietu ministra Pētera Sijārto žēlabām par pārtrauktajām krievu naftas piegādēm Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis atbildēja ar dzēlīgu komentāru.
Kad Pēters Sijārto mikroblogošanas vietnē "X" sūrojās par "skaidru uzbrukumu mūsu enerģētiskajai drošībai un vēl vienu mēģinājumu mūs ievilkt karā", Sikorskis neizrādīja īpašu līdzjūtību, ņemot vērā, ka Ungārija pastāvīgi liek sprunguļus Eiropas Savienības un NATO pasākumos pret agresorvalsti Krieviju.
"Pēter, tu no mums saņem tikpat lielu solidaritāti, cik mēs to saņemam no tevis," paironizēja Polijas ārlietu ministrs.
Uz to Sijārto atbildēja: "Tici man, es nekad nepieļautu kļūdu domāt par tevi, kad runa ir par solidaritāti."
Believe me, I would never commit the mistake to think about you when it comes to solidarity.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 22, 2025
Jau ziņots, ka naftas piegāde Ungārijai un Slovākijai no Krievijas pa naftas cauruļvadu "Družba" nule notikušā Ukrainas trieciena dēļ apturēta vismaz uz piecām dienām, platformā "X" piektdien prognozēja Sijārto. "Būsim atklāti - ar šiem uzbrukumiem Ukraina galvenokārt kaitē nevis Krievijai, bet gan Ungārijai un Slovākijai."
Sijārto arī publicējis aicinājumu Eiropas Komisijai, lai tā "garantē energoapgādes drošību" Eiropas Savienības (ES) valstīm. Aicinājumu līdz ar Sijārto parakstījis arī Slovākijas ārlietu ministrs Jurajs Blanārs. "Ņemot vērā, ka ES un tās dalībvalstis pēdējos gados ir sniegušas Ukrainai atbalstu simtiem miljardu eiro vērtībā, mēs uzskatām par nepieņemamu Ukrainas rīcību, kas nopietni apdraud Ungārijas un Slovākijas energoapgādes drošību," teikts aicinājumā.
Ukraina regulāri veic triecienus Krievijas naftas rūpniecības objektiem, tādējādi kaitējot Krievijas armijas apgādei ar naftas produktiem, kā arī Kremļa iespējām finansēt karu no naftas tirdzniecības peļņas.
Pie varas Ungārijā un Slovākijā šobrīd ir Maskavai draudzīgi noskaņotas valdības, kas regulāri kavē sankciju noteikšanu Krievijai un atbalsta sniegšanu Ukrainai.
Ukraina atkārtoti veikusi dronu uzbrukumu naftas cauruļvadam "Družba", pa kuru Krievijas naftu saņem Ungārija un Slovākija, piektdien pavēstīja Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi. Trieciens veikts Krievijas Brjanskas apgabalā. Droni trāpīja naftas pārsūknēšanas stacijai "Uņeča", kurai Ukrainas spēki uzbruka jau 13.augusta naktī.
Stacija "Uņeča", kas atrodas Brjanskas apgabala Uņečas rajonā, ir lielākais mezgls naftas cauruļvadā "Družba".