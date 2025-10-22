Krievija rīko stratēģiskās kodolmācības, reaģējot uz NATO mācībām
Krievijā trešdien notikušas plānotas stratēģiskās kodolmācības, paziņojusi Maskava. Pagājušajā pirmdienā NATO sāka līdzīgas ikgadējās kodolmācības Ziemeļjūras reģionā.
Krievijas mācību laikā tika izspēlēta starpkontinentālās ballistiskās raķetes palaišana no zemūdenes Barenca jūrā un raķetes palaišana no kosmodroma Krievijas ziemeļos, bet stratēģiskie bumbvedēji praktizējās gaisa triecienu veikšanā, informēja Krievijas armija.
Krievijas diktators Vladimirs Putins uzsvēra, ka šīs mācības ir plānotas, bet tās sakrīt ar Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa samita atlikšanu.
Putins un Tramps pagājušajā nedēļā telefonsarunā vienojās par samitu Ungārijā, un Kremlis paziņoja, ka tas varētu notikt pāris nedēļu laikā. Taču pēc abu valstu augstāko diplomātu telefonsarunas pirmdien Baltais nams nākamajā dienā paziņoja, ka Tramps tuvākajā laikā neplāno tikties ar Putinu. Tramps paziņoja, ka nevēlas, lai tikšanās būtu veltīga.
Tomēr Krievijas amatpersonas paziņoja, ka gatavošanās samitam turpinās.