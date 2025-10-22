Pasaulē
Šodien 16:57
Pie Serbijas parlamenta ēkas notika apšaude. Serbijas prezidents to nosauc par terora aktu (VIDEO)
22. oktobrī plkst. 16.12 (pēc vietējā laika) pie Serbijas parlamenta ēkas Belgradas centrā, telšu nometnē, kurā dzīvo prezidenta Aleksandra Vučiča atbalstītāji, izcēlās apšaude. Viens cilvēks tika ievainots.
Apšaude notika parkā, kas atrodas starp Serbijas parlamenta ēku un Vučiča biroju, kur viņa atbalstītāji bija uzstādījuši teltis, lai traucētu protestētājiem piekļūt ēkām. Apšaudes laikā protesti nenotika.
Serbijas veselības ministrs Zlatibors Lončars norādīja, ka vīrietis, bruņojies ar ieroci, sāka apšaudīt nometni, bet pēc tam mēģināja izraisīt ugunsgrēku. Cietis 57 gadus vecs vīrietis, kurš nogādāts slimnīcā. Šāvējs ir aizturēts.
Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs notikušo nosauca par terora aktu