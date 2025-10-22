Lietuvā atkāpjas aizsardzības ministre - nesaskaņas par aizsardzības budžetu
Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene paziņojusi par atkāpšanos no amata, norādot uz nopietnām domstarpībām ar premjerministri par aizsardzības budžeta apmēru un finansējuma sadalījumu.
Sociālajos tīklos Šakaliene skaidroja, ka bija devusi solījumu prezidentam neiesniegt atlūgumu līdz viņa sarunai ar premjerministri, jo izpratusi viņa argumentus par aizsardzības budžeta apspriešanas jutīgo laiku. Šo solījumu viņa ievērojusi, un atlūgumu nosūtījusi šorīt plkst. 10.00.
“Vēl pirms mēneša man bija cerība, ka ar premjerministri spēsim sadarboties, taču diemžēl nevaram. Mums ir atšķirīga, principiāla izpratne par to, kā stiprināt aizsardzību. Esmu pārliecināta, ka katrai institūcijai šajos apdraudējuma apstākļos ir jāatrod resursi savas jomas stiprināšanai aizsardzības kontekstā, kamēr premjerministres skatījumā tas jādara, izmantojot Aizsardzības ministrijas līdzekļus. Man Lietuvas aizsardzība pirmkārt nozīmē stipru armiju, kolektīvās aizsardzības saistību izpildi un noturīgu sabiedrību, kurā pilsoņi saprot un piedalās valsts aizsardzībā,” skaidroja Šakaliene.
Viņas uztverē nākamā gada aizsardzības budžets nedrīkst būt mazāks par 5,5% no IKP. “Šogad Aizsardzības ministrijai izdevās panākt 5,38% (pēc slavenās 14. oktobra sanāksmes), taču līdzekļu joprojām trūkst, un būs jāatsakās no daļas ieplānoto iepirkumu. Tāpēc arī turpmāk aktīvi sekošu un piedalīšos aizsardzības budžeta veidošanas procesā šajā un nākamajos finanšu gados.”
“Bieži iepriekšējie aizsardzības ministri nolieca galvu premjeru un finanšu ministru priekšā, samazinot aizsardzības vajadzības, un arī armijas vadība neiebilda. Taču mums pēc iespējas īsākā laikā jāpaveic tas, ko neesam izdarījuši gadu desmitiem. Mums jāturpina intensīvi sadarboties kopīgos aizsardzības projektos ar ASV, Vāciju, Poliju un Zviedriju, jāsamazina birokrātija un jāpaātrina bruņojuma un militārās tehnikas iepirkumi. Aizsardzības un drošības nozare nedrīkst tikt nodota Ekonomikas un inovāciju vai Finanšu ministrijai,” uzsvēra politiķe.
“Šobrīd mums ir ļoti spēcīga komanda Aizsardzības ministrijā – kompetenti un vērtībās stipri Lietuvas patrioti. Man bija gods strādāt šādā komandā. Atzīstu – darbs kopā ar mani nebija vājajiem. Esmu bezgala pateicīga ministrijas, Aizsardzības resoru aģentūras, militāro iestāžu un, protams, Lietuvas armijas komandām. Esiet drosmīgi ne tikai birokrātiskos, bet arī politiskos lēmumos,” pauda Šakaliene.
Savā paziņojumā Šakaliene norādīja, ka publiski atbildēs uz premjerministres uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem viņai bija dots laiks nedēļas garumā. Viņa uzsvēra, ka, ja kļūdās darbinieki, atbildība jāuzņemas vadītājam, un, ja nepieciešams, viņa ir gatava uzņemties vainu kā ministre. Šakaliene pauda lepnumu par aizsardzības nozares cilvēkiem, kuri aizstāvējuši budžetu, un piebilda, ka demokrātija nav iespējama bez sirdsapziņas, domu un vārda brīvības, kā arī savstarpējas cieņas.