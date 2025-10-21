Japānas premjerministra amatā pirmo reizi apstiprināta sieviete Sanaje Takaiči
Japānas parlaments otrdien premjerministra amatā apstiprinājis valdošās Liberāldemokrātiskās partijas (LDP) līderi Sanaji Takaiči otrdien parlamentā ievēlēta premjerministra amatā.
64 gadus vecā konservatīvā politiķe kļuvusi par pirmo sievieti Japānas premjerministra amatā.
Pēc partijas "Komeito" izstāšanās oktobrī sabruka Japānas valdošā koalīcija, šķietami apdraudot Takaiči izredzes kļūt par premjerministri. Taču pirmdien LDP vienojās par jaunu koalīciju ar Japānas Inovāciju partiju ("Ishin"). Lai gan jaunajai koalīcijai joprojām trūkst vairākuma parlamentā, opozīcijas nometne nespēja vienoties par kopīgu kandidātu.
Takaiči, kura agrāk ieņēma ekonomikas drošības ministra amatu, iepriekš asi kritizējusi Ķīnu un tās militāro nostiprināšanos Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Viņai arī ir stingra pozīcija imigrācijas un tūrisma jautājumos.
Japānai vajadzētu "pārskatīt politiku, kas ļauj valstī ieceļot cilvēkiem ar pilnīgi atšķirīgu kultūru un izcelsmi", uzskata Takaiči.
Ekonomikā Takaiči iepriekš ir atbalstījusi agresīvus monetāro mīkstināšanas un plašu fiskālo izdevumu pasākumus, kas atspoguļo viņas mentora bijušā Japānas premjerministra Sindzo Abes politiku.
Līdzšinējais Japānas premjerministrs Sigeru Isiba paziņoja par demisiju septembra sākumā. Viņš kļuva par LDP līderi un premjerministru pagājušā gada rudenī, taču kopš tā laika LDP, kas Japānā gandrīz bez pārtraukumiem valdījusi kopš 1955. gada, zaudējusi vairākumu abās parlamenta palātās.