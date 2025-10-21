Mēbeļu milzim IKEA draud vairāku miljonu sods par klientu slepenu novērošanu
IKEA Vīnes filiālē kameras slepeni filmējušas klientus, tostarp maksājumu brīžos, kad pircēji ievadīja karšu PIN kodus. Šī rīcība uzņēmumam var izmaksāt vismaz 1,5 miljonus eiro.
Izdevums "Bild" vēsta, ka tiesa konstatējusi vismaz 30 Datu aizsardzības likuma pārkāpumus. Klienti filmēti, neaizklājot viņu sejas, turklāt viena no kamerām fiksējusi gan pircējus, gan viņu maksājumu karšu PIN kodus. Ieraksti tikuši saglabāti 72 stundas. Vēl sešas kameras bija izvietotas zonās, kurās novērošanai nebija juridiska pamata. Savukārt septiņām kamerām bijis pārāk plašs uzņemšanas leņķis – tās it kā bijušas paredzētas sniega tīrīšanas kontrolei, taču fiksējušas arī garāmgājējus.
Tiesas procesā uzņēmums mēģināja vainu novelt uz bijušo drošības dienesta darbinieku. Tomēr tiesa norādīja, ka viņam tehniski nebija iespējams veikt šādas darbības, un apstiprināja, ka datu aizsardzības pārkāpums ir noticis. Neraugoties uz to, IKEA plāno spriedumu pārsūdzēt. Uzņēmuma pārstāvji Austrijā uzstāj, ka sistēma it kā neesot apstrādājusi personas datus, jo ne filmētās personas, ne PIN kodi neesot bijuši identificējami. Viņuprāt, tā kā neviens nav cietis, sods esot “pilnīgi nepamatots”.
Tiesa gan situāciju vērtējusi atšķirīgi: no 2022. gada marta līdz maijam tūkstošiem cilvēku bijuši skaidri saskatāmi kameru ierakstos. To vidū bijuši arī tramvaju un metro pasažieri, jo kameras fiksējušas ne tikai veikala teritoriju, bet arī publiskās zonas. Kā vienu no attaisnojošiem apstākļiem tiesa minējusi IKEA sadarbību ar izmeklētājiem un kameru demontāžu. Vairāku miljonu sods pagaidām paliek spēkā, taču uzņēmums, atsaucoties uz zādzību un vandālisma gadījumiem, no videonovērošanas atteikties negrasās.