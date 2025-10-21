Slovākijā pasludina spriedumu dzejniekam, kurš mēģināja nošaut premjerministru Robertu Fico
Slovāku dzejniekam Jurajam Cintulam, kurš pērn mēģināja nošaut Slovākijas premjerministru Robertu Fico, tiesa Banska Bistricā otrdien piesprieda 21 gadu cietumā, viņu atzīstot par vainīgu terorismā.
Atentāts pret Slovākijas premjerministru Robertu Fico; 15.05.2024.
Slovākijas premjerministrs Roberts Fics tika sašauts pēc valdības apspriedes Handlovā. 71 gadu vecais šāvējs arestēts.
72 gadus vecais pensionārs 2024. gada 15. maijā raidīja piecus šāvienus uz premjerministru pie Handlovas kultūras nama, kur todien notika Slovākijas valdības apspriede. Cintula izšāva uz Fico brīdī, kad viņš sniedza roku, acīmredzami uzskatot, ka Cintula ir viņa atbalstītājs. Šāvēju uzreiz aizturēja, bet premjers ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā, kur viņa stāvokli raksturoja kā dzīvībai bīstamu.
Tiesā Cintula noliedza, ka būtu mēģinājis nogalināt premjerministru, un apgalvoja, ka apzināti šāvis tā, lai netrāpītu viņa dzīvībai svarīgiem orgāniem. Savu uzbrukumu viņš motivēja ar premjera ES naidīgo politiku un atteikšanos sniegt militāro palīdzību Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. Jāpiebilst, ka Fico kopā ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu ir viskategoriskākie pretinieki militārās palīdzības sniegšanai Ukrainai un darbojas kā Krievijas diktatora Vladimira Putina naratīvu paudēji Eiropas Savienībā un NATO, kā arī pauž naidīgu attieksmi pret Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Pats Fico šajā uzbrukumā vainoja opozīciju, to apsūdzot naida kurināšanā, kamēr opozīcija viņu gluži kā Orbānu Ungārijā vaino autoritārismā un opozīcijas apkarošanā.
Cintulas noziegums tika klasificēts kā terorisms, jo tiesnesis paziņoja, ka “apsūdzētais neuzbruka pilsonim, bet tieši premjerministram”.
Cintulas advokāts neveiksmīgi mēģināja panākt, lai apsūdzība tiktu kvalificēta kā uzbrukums valsts amatpersonai, par ko paredzēts mazāks sods. Viņš paziņojis, ka, visticamāk, pārsūdzēs spriedumu.