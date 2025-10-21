29 gadu vecumā miris viens no atpazīstamākajiem amerikāņu šaha lielmeistariem - Daniels Narodickis
29 gadu vecumā mūžībā devies šaha lielmeistariem Daniels Narodickis.
Šaha lielmeistars Hikaru Nakamura paziņoja, ka ir "sagrauts", dzirdot šo ziņu, norādot, ka tas ir "milzīgs zaudējums šaha pasaulei".
Tikai 14 gadu vecumā Narodickis bija sarakstījis un izdevis grāmatu par šahu, bet vēlāk izglītoja savus sekotājus platformās "Twitch" un "YouTube". Vairāki lielmeistari atzinuši, ka Narodickim ļoti patika palīdzēt citiem. Lielmeistara titulu viņš ieguva 18 gadu vecumā.
Narodickis bija galvenais treneris Ziemeļkarolīnas Šarlotes Šaha centrā (Charlotte Chess Centre).
Starptautiskā Šaha federācija (FIDE) publicēja ierakstu platformā "Instagram": "Daniels Naroditskis ir miris. Viņš bija talantīgs šahists, komentētājs un pedagogs. FIDE izsaka visdziļāko līdzjūtību Daniela ģimenei un tuviniekiem."
Narodicka nāves iemesls publiski nav atklāts.
Viņš pastāvīgi tika ierindots pasaules top 200 klasiskajā šahā un bija izcils arī šaha ātrspēlē jeb blicā. Karjeras laikā viņš uzvarēja pasaules U-12 čempionātā, kā arī bija pasaules rangā labāko 25 šahistu skaitā blicā.