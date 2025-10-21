Policija lidostā paguvusi aizturēt vīrieti, kurš plānoja sarīkot masu apšaudi
Policija Atlantas lidostā, ASV Džordžijas štatā, pirmdien aizturējusi vīrieti, kurš plānoja sarīkot masu apšaudi.
Amatpersonas norādīja, ka policijai izdevās novērst potenciāli lielu traģēdiju.
49 gadus vecais Bilijs Džo Keigls tika aizturēts lidostā, un policija viņa automašīnā atrada šauteni AR-15 un munīciju.
Policiju par plānoto uzbrukumu brīdināja aizturētā ģimenes locekļi, kas bija nojautuši ko nelāgu. Keigls sociālajos tīklos bija ziņojis, ka plāno sarīkot apšaudi.
"Mēs šodien varam jūs informēt par panākumiem, nevis traģēdiju, jo ģimene kaut ko pamanīja un pateica," norādīja policija, atklājot, ka ģimenes locekļi arī informējuši policiju, ka vīrietim ir šautene. Viņš plānoja nodarīt kaitējumu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, paziņoja policija.
Keigls apsūdzēts par terora draudu izteikšanu un mēģinājumu pastrādāt uzbrukumu ar šaujamieroci.