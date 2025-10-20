"Bloomberg": ASV nepievienosies ES plānam par Krievijas aktīvu izmantošanu
ASV informējušas Eiropas Savienību (ES), ka pagaidām nepievienosies iniciatīvai izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus Ukrainas atbalstam, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem. Kā sacīja viens no aģentūras sarunbiedriem, ASV pārstāvji atsaukušies uz riskiem, kas apdraud tirgus stabilitāti.
Tajā pašā laikā cits avots raksturoja Vašingtonas nostāju kā vienkārši "pagaidām neskaidru".
Eiropas valstis jau labu laiku apspriež jautājumu par to, kā izmantot ES iesaldētos Krievijas aktīvus aptuveni 140 miljardu eiro apmērā.
Kā vēsta laikraksts "Financial Times", ES līderi cer, ka par Krievijas Centrālās bankas iesaldēto aktīvu izmantošanu ieroču iegādei Ukrainai tiks lemts samitā šo ceturtdien, 23. oktobrī.
17.oktobrī Vācijas finanšu ministrs Larss Klingbeils pauda atbalstu iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanai, lai palīdzētu Ukrainas cīņā pret Krievijas iebrukumu. Ukrainas partneri rietumvalstīs strādā, lai nodrošinātu Kijivai aizdevumus miljardiem eiro apmērā, tādējādi palīdzot tās cīņā pret Krieviju, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ikgadējās sanāksmes laikā Vašingtonā teica Klingbeils. "Tomēr sarunas ir ļoti konstruktīvas, un es teiktu, ka politiskā griba iet pa šo ceļu ir kļuvusi ļoti skaidra," viņš paziņoja.
Eiropas Savienības (ES) finanšu ministri sagaida, ka partneri no attīstīto valstu grupas G7, kurā ir ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija, pievienosies centieniem palīdzēt Ukrainai, sacīja Klingbeils, kurš ieņem arī Vācijas vicekanclera amatu. Tas būtu skaidrs signāls Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ka viņam ir jāizbeidz karš.
Šonedēļ Briselē gaidāmajā ES līderu samitā Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs vēlas atbalstīt iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu Ukrainas bruņošanai. Mercs paudis pārliecību, ka Krievijas centrālās bankas aktīvi, kas iesaldēti Beļģijā, ir jāizmanto, lai nodrošinātu bezprocentu aizdevumus Ukrainai 140 miljardu eiro apmērā.
Krievija tādus plānus jau ir nodēvējusi par zādzību un draudējusi ar atbildes pasākumiem.