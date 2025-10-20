Bulgārijas iekšlietu ministrs: Krievijas spiegi un cilvēku kontrabandisti sadarbojas, lai pārpludinātu Eiropu ar migrantiem
Krievijas spiegi sadarbojas ar cilvēku kontrabandistiem un sniedz nelegālajiem imigrantiem padomus, kā izvairīties no deportēšanas no Lielbritānijas un citām Eiropas valstīm, paziņojis Bulgārijas iekšlietu ministrs Daniels Mitovs.
Viņa sacīto citējis britu laikraksts "The Telegraph".
Ministrs norāda, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms un galēji kreisie grupējumi sadarbojas ar cilvēku kontrabandistiem, lai "pārpludinātu Eiropu ar migrantiem".
Bulgārija trešdien Londonā piedalīsies Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera rīkotajā samitā, kurā tiks apspriesta ciešāka sadarbība cīņā pret nelegālo imigrāciju caur Rietumbalkānu valstīm.
Mitovs uzskata, ka dažas nevalstiskās organizācijas, iespējams, neapzināti palīdz Krievijai un cilvēku kontrabandistiem viņu darbībā. "Tās ir neomarksistu grupas, kas mēģina attaisnot savu darbību ar filozofiskām vai ideoloģiskām konstrukcijām. Būtībā pieņemsim visus pasaules nabadzīgos cilvēkus un ļausim viņiem šeit apmesties, dosim viņiem absolūtu pārvietošanās brīvību, nebūs robežu un tā tālāk," izteicās ministrs. Viņš uzsvēra, ka šādā veidā Eiropas Savienības (ES) teritorijā iekļūst radikāli noskaņoti indivīdi, kas rada drošības problēmas.
Kā piemērus Mitovs minēja organizāciju "No Name Kitchen", kas Balkānu, Vidusjūras un Sāhelas migrācijas maršrutos "aizstāv pārvietošanās brīvību", un Bulgārijā bāzēto labdarības organizāciju "Mission Wings", kas galvenokārt nodarbojas ar bērnu aizsardzību. Abas organizācijas noliedz apsūdzības par palīdzību kontrabandistiem.