Tramps mudinājis Zelenski noslēgt “darījumu” ar Putinu, atklāj Eiropas amatpersonas
Tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ASV prezidents Donalds Tramps piektdien aicinājis pieņemt Maskavas noteikumus uguns pārtraukšanai, jo Krievijas diktators Vladimirs Putins esot draudējis iznīcināt Ukrainu, vēsta laikraksts "Financial Times" (FT).
FT, atsaucoties uz informētiem avotiem, apgalvo, ka Trampa un Zelenska "vētrainā" tikšanās vairākkārt pāraugusi "ķildā", un tās laikā Tramps nepārtraukti lamājies.
Lai gan Ukrainai galu galā izdevās Trampu pārliecināt, ka jāatbalsta esošās frontes līnijas iesaldēšana, tikšanās gaita, šķiet, atspoguļo ASV prezidenta svārstīgo nostāju pret Krievijas uzsākto karu un viņa gatavību atbalstīt Putina prasības, norāda laikraksts.
Tikšanās laikā Tramps, šķiet, atkārtojis daudzas Putins tēzes, neskatoties uz to, ka tās ir pretrunā ar viņa paša nesenajiem izteikumiem, stāsta Eiropas amatpersonas, kas informētas par sarunas gaitu.
Saskaņā ar kādas Eiropas amatpersonas sacīto, Tramps Zelenskim esot teicis, ka viņām jāslēdz "darījums", jo pretējā gadījumā to gaida zaudējums karā un ja Putins to "gribēs, viņš jūs iznīcinās".
Kāda cita amatpersona stāsta, ka kādā brīdī Tramps esot atsviedis sāņus kartes, kas ataino karadarbību Ukrainā.
FT apliecina, ka ceturtdienas telefonsarunas laikā "Putins izteicis Trampam jaunu piedāvājumu", saskaņā ar kuru Ukrainai jāatdod krieviem tās kontrolē esošās Doneckas apgabala teritorijas apmaiņā pret nelielām krievu okupētām Hersonas un Zaporižjas apgabalu teritorijām.
Laikraksts norāda, ka tā esot neliela piekāpšanās salīdzinājumā ar Putina izteiktajām prasībām tikšanās laikā ar Trampu augustā Aļaskā, kad diktators izteica gatavību iesaldēt frontes līniju citos sektoros, ja viņam tiks pilnībā atdots Donbass.
Trampa kareivīgā Putina retorikas atkārtošana esot sagrāvusi daudzu Eiropas sabiedroto cerības, ka tiem izdosies pārliecināt Baltā nama saimnieku palielināt atbalstu Kijivai, raksta FT.
Trīs citas Eiropas amatpersonas apliecinājušas, ka lielu daļu tikšanās laika Tramps atvēlējis lekciju lasīšanai Zelenskim, atkārtojot Putina argumentus.
Pēc tikšanās Zelenskis bijis "ļoti negatīvi noskaņots", atzinusi viena no amatpersonām.
Tikmēr, kā, atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūra "Reuters", Tramps noliedzis, ka būtu spiedis Zelenski piekrist Putina prasībām.
Arī "Reuters" avoti apliecina, ka piektdienas tikšanās noritējusi saspringtā gaisotnē, taču tā noslēgusies, Trampam atzīstot, ka "darījums jāslēdz tur, kur esam", tas ir, iesaldējama esošā frontes līnija.
"Mēs uzskatām, ka viņiem jāapstājas pie līnijām, kur viņi atrodas," žurnālistiem prezidenta lidmašīnā "Air Force One" svētdien norādīja Baltā nama saimnieks.
Tajā pašā laikā viņš noliedzis, ka mudinājis Zelenski atdot krieviem visu Donbasu.
Tikmēr avoti stāstījuši, ka starp ASV amatpersonām Putina prasību izpildi visagresīvāk ukraiņiem mēģinājis uzspiest Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs, kurš apgalvojis ka Doneckas un Luhanskas apgabalos dzīvo liels skaits tā dēvēto krievvalodīgo.