Kremlis ierosina uzbūvēt “Putina un Trampa vienotības tuneli”, kas savienotu ASV un Krieviju
Kremļa sūtnis ir ierosinājis izveidot “Putina–Trampa” dzelzceļa tuneli starp Austrumkrieviju un ASV Aļaskas štatu, lai tas “simbolizētu abu preizdentu vienotību”, pat piedāvājot, ka projektu varētu īstenot miljardieris Īlons Masks, vēsta medijs “The Independent”.
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais pārstāvis investīciju un ārvalstu ekonomiskās sadarbības jautājumos, kā arī galvenais sarunu dalībnieks Ukrainas un Krievijas miera sarunās, Kirils Dmitrijevs ierosinājis, ka šo projektu astoņu gadu laikā varētu īstenot Maska uzņēmums “The Boring Company”, un tas izmaksātu aptuveni 8 miljardus dolāru (aptuveni 6,7 miljardus eiro). Viņš piebildis, ka finansējumu varētu nodrošināt Maskava un “starptautiskie partneri”.
Plāns paredz, ka aptuveni 113 kilometru garais dzelzceļa un kravas transporta tunelis zem Beringa šauruma pavērtu iespējas kopīgai dabas resursu izpētei.
“Īlon Mask, iedomājies — savienot ASV un Krieviju, Ameriku un Afro-Eirāziju ar “Putina–Trampa tuneli” — 70 jūdžu garu savienojumu, kas simbolizē vienotību,” viņš ceturtdien rakstīja platformā “X”.
.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025
Dmitrijevs arī norādīja, ka ar “The Boring Company” palīdzību izmaksas no 65 miljardiem dolāru varētu samazināties līdz 8 miljardiem, padarot uzņēmumu par “aizraujošāko infrastruktūras inovatoru vēsturē”. Masks uz priekšlikumu, šķiet, nav reaģējis.
Dmitrijevs nāca klajā ar ideju neilgi pēc tam, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins bija runājis ar Donaldu Trampu pa tālruni, un abi bija vienojušies tuvākajās nedēļās tikties Ungārijā, lai pārrunātu kara izbeigšanu Ukrainā.
Sūtņa ierosinājums izskanēja, reaģējot uz nesen publiskotajiem ASV Kongresa dokumentiem par prezidentu Džonu Kenediju, kuros minēts viņa priekšlikums izveidot “Pasaules miera tiltu” starp Aļasku un Sibīriju.