35 gadu vecumā mirusi slavenā Dienvidkorejas rakstniece, kuras grāmata aizkustināja daudzus
Dienvidkorejas rakstniece Beka Sehī (Baek Se-hee), memuāra "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki" (Es gribu nomirt, bet es joprojām gribu ēst tteokbokki) autore, ir mirusi 35 gadu vecumā.
Bekas Sehī 2018. gadā izdotais memuārs, par viņas sarunām ar psihiatru, kļuva par kultūras fenomenu. Garīgās veselības tēmas, kurām pieskārās autore, norezonēja ar lasītājiem visā pasaulē, ziņo BBC. Grāmata ir tulkota 25 valodās. Visā pasaulē ir pārdots vairāk nekā miljons eksemplāru.
Informācija par autores nāvi netiek sniegta.
Piektdien Korejas orgānu donoru aģentūra ziņoja, ka rakstniece ziedojusi savus orgānus — sirdi, plaušas, aknas un nieres — ar kuru palīdzību izglābtas piecas dzīvības.
@kevinisreading
Baek Sehee, author of I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, has passed away at 35. Her words will continue to comfort so many of us. 🤍 17 Oct 2025♬ Ending Scene - IU
Paziņojumā bija iekļauts arī vēstījums no viņas māsas, kura teica, ka Beka vēlējās “ar savu darbu palīdzību dalīties ar savu sirdi ar citiem un iedvesmot ticēt”.
Grāmata "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki" īpaši slavēta par to, ka palīdzēja normalizēt sarunas par garīgo veselību un sniedza niansētu skatījumu uz cilvēka iekšējo pasauli — īpaši autores depresīvajām domām un spēju novērtēt ikdienas vienkāršos mirkļus.