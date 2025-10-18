Māris Andžāns: patlaban nevar runāt par ilgstošu mieru Gazas joslā
Patlaban var runāt par uguns pārtraukšanu vai pamieru Gazas joslā, bet ne par ilgstošu mieru, pauda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) asociētais profesors Māris Andžāns.
Kamēr ASV masu mediji uzteic ASV prezidenta Donalda Trampa "Gazas miera plānu" un viņa ietekmi, lai Izraēla un palestīniešu teroristu grupējums "Hamas" parakstītu deklarāciju par karadarbības izbeigšanu Gazas joslā, Izraēlas un "Hamas" konflikta izraisītās pārmaiņas Tuvajos Austrumos būtiski mainījušas reģiona ģeopolitisko situāciju.
Pēc viņa paustā, 2023. gada oktobra terorakti izraisīja domino efektu, kas noveda pie būtiskām pārmaiņām, kuras īstenoja Izraēla. RSU asociētais profesors uzsvēra, ka Izraēla faktiski "gāja pakaļ" visiem saviem ienaidniekiem.
Andžāns norādīja, ka ir nogalināts Libānas šiītu kaujinieku grupējuma "Hizbollah" līderis Hasans Nasralla, secinot, ka grupējums ir būtiski novājināts. Tāpat notika gaisa triecieni un sauszemes operācijas, kas samazināja Irānas ietekmi.
Viņš atzīmēja, ka Izraēlas rīcība ietekmēja Sīriju, kur gāzts Bašāra al Asada režīms, iznīcināti jūras un gaisa spēki, kā arī paplašināta Izraēlas kontrole ārpus Golānas augstienes. Andžāns norādīja, ka Irāna jūnija karā cieta smagu pazemojumu, tās pašcieņa ir ļoti cietusi, un tai ir grūtības finansēt "Hizbollah" un citus šiītu grupējumus.
Andžāns skaidroja, ka Izraēlas gaisa triecieni vērsti arī pret hutiešu nemierniekiem, bet "Hamas" aizvadīto divu gadu laikā ir būtiski cietis un vairs nav tas pats spēks, kāds tas bija iepriekš.
"Karu Izraēla varēja jebkurā brīdī pārtraukt, taču būtisks faktors, lai to izdarītu, bija ASV prezidents. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu bija gatavs ieklausīties tikai Trampā. ASV prezidenta nopelns ir nenoliedzams, taču apgalvojums, ka tas ir lielākais pavērsiens aizvadīto gadsimtu laikā, ir pārspīlēts," sacīja RSU asociētais profesors.
Viņš arī piebilda, ka ASV prezidenta miera plāns esot "ļoti trampisks" - īss, bez detalizēta izstrādājuma. Andžāns atzina, ka patlaban Gazas joslā drīzāk var runāt par uguns pārtraukšanu vai pamieru, nevis par ilgstošu mieru. Viņa vērtējumā naidīgums starp ebrejiem un palestīniešiem nepazudīs vēl vairākās paaudzēs.
Eksperts akcentēja, ka Gazas joslā joprojām notiek sadursmes starp "Hamas" un citiem grupējumiem, bet Izraēla ir atzinusi, ka tā ir apbruņojusi atsevišķas anti-"Hamas" grupas. Tāpat, pēc Andžāna paustā, nav skaidrības par starptautiskajiem stabilizācijas spēkiem - tiek minēta ASV, arī musulmaņu valstu līdzdalība, tostarp Indonēzijas un Azerbaidžānas.
Tāpat viņš norādīja uz jautājumiem par nākotnes Gazas joslas pārvaldību un miera padomes izveidi. Eksperts uzsvēra, ka Gazas joslas pārbūvei vajadzēs daudzus gadus un miljardus, bet nav zināms, no kurienes nāks finansējums, atgādinot, ka "par naudu nevar nopirkt labi pārvaldītu valsti un demokrātiju".
Nobeigumā viņš sacīja, ka "vienam karam ir pielikta daudzpunkte". Andžāns uzsvēra, ka karus ir vieglāk sākt nekā pabeigt, bet visgrūtāk ir izveidot jaunu valsti no nulles, īpaši, ja sabiedrība vēl nav gatava demokrātijai un labas pārvaldības principiem.