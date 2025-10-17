Krievi ar droniem un raķetēm veikuši masīvu triecienu Zelenska dzimtajai pilsētai
Krievija piektdien veikusi masīvu triecienu Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā esošajai pilsētai Krivijrihai, norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Dronu vilnis veica triecienu Krivijrihai, civilajai infrastruktūrai. Vēl desmiti trieciendronu bija debesīs. Fiksētas arī raķetes," platformā "Telegram" pauda Zelenskis. Krivijriha ir Zelenska dzimtā pilsēta.
"Šajās nedēļās faktiski nebija nevienas nakts bez Krievijas triecieniem Ukrainai," norādīja prezidents. Lielākā daļa triecienu vērsti pret infrastruktūru. Runa ir par "sistēmisku teroru pret enerģētikas nozari", pauda Zelenskis.
Debesīs virs Krivijrihai notriekti 22 droni, pavēstīja pilsētas aizsardzības padomes vadītājs Oleksandrs Vilkuls. Vairāk nekā desmit trāpījumu rezultātā izcēlās ugunsgrēki, tomēr tie jau ir likvidēti, piebilda Vilkuls. Neviens nav ievainots, norādīja amatpersona.
Dņipropetrovskas apgabalā Ņikopolei un Pokrovskas rajonam tika uzbrukts, izmantojot smago artilēriju un dronus. Ievainotas 69 un 89 gadus vecas sievietes. Nodarīti postījumi trim daudzdzīvokļu mājām, četrām privātmājām, cietušas trīs automašīnas.
"Drošību var garantēt, ja viss, par ko mēs vienojamies, arī Vašingtonā, tiks īstenots," uzsvēra Zelenskis. "Krievija būs spiesta pārtraukt karu, kad vairs nespēs to turpināt," viņš rezumēja. Ukrainas prezidents ceturtdienas vakarā ieradās vizītē ASV. Zelenskis tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, ASV aizsardzības un enerģētikas uzņēmumu pārstāvjiem.