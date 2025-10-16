Gruzija soda Somijas ārlietu ministri Valtonenu par atbalstu protestētājiem
Gruzijas Iekšlietu ministrija piemērojusi aptuveni 1590 eiro lielu sodanaudu Somijas ārlietu ministrei Elinai Valtonenai, kura vizītē Tbilisi pauda atbalstu protestētājiem demonstrācijā pret Gruzijas valdību.
Vizītē otrdien Gruzijā Valtonena pārstāvēja Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO), kur Somija pašlaik ir prezidējošā valsts. Atrodoties Tbilisi, viņa nofilmēja video demonstrācijā pie parlamenta. Protestētāji tur bija sapulcējušies, lai paustu savu neapmierinātību ar Gruzijas valdību un iestātos par valsts pievienošanos Eiropas Savienībai (ES).
Gruzijas Iekšlietu ministrija piemēroja viņai sodanaudu par ielas bloķēšanu. Gruzijas valdība pārmeta Valtonenai novirzīšanos no oficiālās programmas.
Gruzija regulāri apsūdz ES pārstāvjus par jaukšanos valsts iekšējās lietās.
Gruzijā valda politiskā krīze kopš parlamenta vēlēšanām pagājušā gada oktobrī. Opozīcijas partijas apsūdz valdošo partiju "Gruzijas sapnis" vēlēšanu viltošanā un boikotē pašreizējo parlamenta sasaukumu. Pēc vēlēšanām valstī notika plaši protesti, un demonstrācijas turpinās joprojām, bet vairs nav tik vērienīgas.
Valdošā koalīcija tiek kritizēta par Kremļa autoritārās prakses kopēšanu un Gruzijas attālināšanu no centieniem pievienoties ES.
"Miermīlīgi protestētāji ir sapulcējušies pie parlamenta ēkas Tbilisi, Gruzijā, lai paustu bažas par savas valsts represīvo virzību. Viņiem ir visas tiesības uz demokrātiju, vārda brīvību un cilvēktiesībām," savā video pavēstīja Valtonena. "Mēs esam šeit, lai viņus atbalstītu," viņa piebilda.
Gruzijas ziņu portāls "Interpressnews" vēsta, ka Valtonena tika sodīta par nelikumīgu satiksmes bloķēšanu. Gruzijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka nosūtījusi protesta notu EDSO sekretariātam, apgalvojot, ka Valtonena publiski izteikusi apgalvojumus, kas neatbilstot realitātei.
Valdība paziņoja, ka premjerministrs Iraklijs Kobahidze atcēla tikšanos ar Valtonenu viņas uzvedības dēļ, savukārt Valtonena platformā "X" pavēstīja, ka atcēlusi tikšanos aizņemtības dēļ. Viņa nekomentēja naudas sodu.