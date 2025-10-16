Laikraksts: Tramps uzdevis izveidot Ukrainas atbalsta fondu, ko "finansētu" Ķīna
ASV prezidents Donalds Tramps ir uzdevis finanšu ministram Skotam Besentam sagatavot plānu, lai izviedotu īpašu fondu Ukrainas atbalstam, kas tiktu finansēts no Ķīnai piemēroto muitas tarifu nestajiem ieņēmumiem, ceturtdien vēstī britu laikraksts "The Telegraph".
Oficiāli Baltais nams vēl nav apstiprinājis darbu pie šī fonda izveides.
Laikraksts, atsaucoties uz informācijas avotiem, norāda, ka Besentam plāns par šāda fonda izveidi saviem Eiropas kolēģiem jāiesniedz pirms piektdien Vašingtonā paredzētās Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās ar Trampu.
"The Telegraph" vēsta, ka plāns paredz noteikt 500% muitas tarifus Ķīnai, ja tā nepārtrauks Krievijas naftas importu. Ieņēmumi no šiem nodokļiem tad tiktu novirzīti tā dēvētajam Ukrainas uzvaras fondam, lai iegādātos ieročus Ukrainas vajadzībām.
Tramps jau iepriekš vairākkārt uzsvēris, ka ASV cenšas ātri izbeigt karu Ukrainā un ka Savienotās Valstis tieši nefinansēs Ukrainu. Pēdējā laikā ASV administrācijas retorika attiecībā uz karu Ukrainā ir mainījusies, Trampam apsūdzot Krieviju, ka tā nevēlas mieru.