Cīņa pret Krievijas hibrīddraudiem: Vācija izstrādā rīcības plānu
Vācijas valdība gatavo visaptverošu rīcības plāna aizsardzībai pret Krievijas hibrīddraudiem, ceturtdien paziņojis kanclers Frīdrihs Mercs.
Plāns tuvākajās dienās tiks apspriests jaunizveidotajā Nacionālajā drošības padomē. Mercs runā Bundestāgā pirms nākamnedēļ gaidāmā Eiropas Savienības (ES) samita Briselē uzsvēra, ka Krievija vēlas destabilizēt Vāciju un Eiropu.
Maskavas taktika ietver sabotāžu, spiegošanu un slepkavības, kiberuzbrukumus un mērķtiecīgu dezinformāciju, paziņoja Mercs. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Vācija "atbalstīs Ukrainas aizsardzības cīņu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams".
Briselē gaidāmajā samitā plānots apspriesta 19. sankciju paketi pret Krieviju, par ko pašlaik vēl notiek sarunas, kā arī veidus, kā vēl vairāk palielināt spiedienu uz Krieviju, lai tā sāktu miera sarunas ar Ukrainu, norādīja Mercs.
Kanclers vēlreiz ierosināja izmantot iesaldētos Krievijas centrālās bankas aktīvus, lai piešķirtu Ukrainai bezprocentu aizdevumus kopumā par 140 miljardiem eiro. Šie līdzekļi tiktu izmantoti tikai kara tehnikas finansēšanai, savukārt Ukraina aizdevumus atmaksātu tikai tad, kad Krievija būtu samaksājusi tai kara reparācijas.
Pret šo priekšlikumu iebilst citas ES valstis, tai skaitā Beļģija, kur tiek glabāti Krievijas līdzekļi.