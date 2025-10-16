Venecuēlas konflikts saasinās - Tramps izskata iespēju uzsākt triecienus uz sauszemes
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka viņš apsver triecienus Venecuēlas narkotiku karteļiem uz sauszemes, pēc iepriekš veiktiem uzbrukumiem vairākiem narkotiku kontrabandas kuģiem Karību jūrā Venecuēlas tuvumā.
"Mēs tagad noteikti apsveram sauszemi, jo esam ļoti labi pakļāvuši kontrolei jūru," Tramps sacīja reportieriem Ovālajā kabinetā, atbildot uz jautājumu, vai viņš apsver triecienu veikšanu uz sauszemes.
Tramps tomēr atteicās apstiprināt laikraksta "New York Times" ziņu, ka viņš esot slepeni pilnvarojis Centrālo izlūkošanas pārvaldi (CIP) īstenot slepenu darbību Venecuēlā pret šīs valsts prezidentu Nikolasu Maduro.
Uz jautājumu, vai viņš pilnvarojis CIP "novākt" Maduro, Tramps atbildēja: "Tas ir smieklīgs jautājums," piebilstot, ka būtu smieklīgi, ja viņš uz tādu atibildētu. Venecuēla ir nopietni uztvērusi Trampa teikto.
"Nē karam Karību jūrā.. Nē režīma maiņai.. Nē valsts apvērsumiem, kurus organizē CIP," otrdien savā uzrunā sacīja Maduro.
Pēc Maduro rīkojuma otrdien notika manevri visā Atlantijas okeāna un Karību jūras piekrastē Venecuēlas piekrastē, un tiek plānoti arī citi militāri pasākumi štatos pie Kolumbijas robežas.
Maduro lietotnē "Telegram" paziņoja, ka viņš mobilizē armiju, policiju un zemessardzi, lai aizsargātu Venecuēlas "kalnus, krastus, skolas, slimnīcas, fabrikas un tirgus".
Tramps otrdien paziņoja, ka jaunā triecienā narkotiku transportēšanas kuģiem pie Venecuēlas ir nogalināti seši "narkoteroristi". Līdz šim šādos ASV uzbrukumos ir nogalināti vismaz 27 cilvēki. Tramps apgalvo, ka Maduro vada narkotiku karteli, bet pats Maduro to noliedz.