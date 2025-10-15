Zelenskis: Ukraina brīdinās partnerus par Krievijas jaunajiem militārajiem plāniem Baltkrievijā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā "Telegram" paziņoja, ka Ukraina brīdinās savus starptautiskos partnerus par Krievijas plāniem tālāk izmantot Baltkrievijas teritoriju.
Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Oļegs Ivaščenko sniedza atskaiti Ukrainas prezidentam, kas pamudināja Zelenski izteikt brīdinājumu.
Zelenskis arī uzsvēra, ka sankcijas vājinot Krievijas spēju turpināt karot, ko apliecina gan slepenie izlūkdati, gan publiski pieejamie dati par valsts ekonomisko stāvokli.
Viņš norādīja, ka ir izlemts, kā tiks izdarīts spiediens uz Maskavu. Rīcības plāns tiks sakoordinēts ar Ukrainas partneriem.
Prezidents rakstīja, ka pirms došanās uz Vašingtonu viņš ar Eiropas līderiem apsprieda, kas Krievijai piegādā kritiskos komponentus un nepieciešamo aprīkojumu ieroču ražošanai, ziņojot, ka viņiem ir skaidrs, kāds aprīkojums Krievijai nepieciešams un kādus kanālus steidzami nepeiciešams bloķēt.
"Mūsu partneriem ir visi nepieciešamie līdzekļi, lai to izdarītu," rakstīja prezidents.
Zelenskis norādīja, ka ASV viņš plāno tikties ar senatoriem, kongresmeņiem un militāro uzņēmumu pārstāvjiem. Galvenie temati ir pretgaisa aizsardzība.