Igaunija liek Krievijas armijas mantiskam atbalstītājam 30 reižu lielākā apmērā ziedot ukraiņu labdarības organizācijām
Igaunijas prokuratūra sākusi jaunu soda praksi, piespriežot tiem, kas finansiāli atbalstījuši Krievijas armiju, samaksāt daudzkārt lielāku summu ukraiņu labdarības organizācijām. Pagājušajā nedēļā šāds sods tika piemērots kādam kriptoinvestoram.
Viņam būs jāsamaksā ukraiņu kultūras centram 30 reizes lielāka summa nekā viņš ziedojis Krievijas armijai.
Investors, kura vārds sabiedrībai netiek atklāts, trīs reizes ziedoja organizācijai, kas 2022. gadā iegādājas ekipējumu Krievijas karavīriem, kas karo pret Ukrainu, ziņo laikraksts "Eesti Ekspress".
Atrodoties Igaunijā, apsūdzētais no sava konta kriptovalūtas biržā "Binance" veica trīs maksājumus kopumā par aptuveni 55 eiro. Šie maksājumi piesaistīja Drošības policijas (KaPo) uzmanību, jo pirmais pārskaitījums tika veikts 2022. gada 7. jūnijā, aptuveni mēnesi pēc tam, kad Igaunijas Kriminālkodeksā tika ieviests jauns pants par ārvalstu agresijas atbalstīšanu.
Prokuratūra nolēma, ka šajā gadījumā iespējams izbeigt kriminālprocesu bez tiesas, ja aizdomās turētais piekrīt noteiktiem nosacījumiem.
Investors piekrita ziedot Ukrainas labdarības organizācijai 1638 eiro - summu, kas 30 reizes pārsniedz viņa pārskaitījumus Krievijas armijas atbalstam, kā arī piekrita sešu mēnešu laikā nostrādāt 75 stundas sabiedrisko darbu.
Prokuratūra pēc nejaušības principa izvēlējās ziedojuma saņēmēju. Tā būs bezpeļņas organizācija "Ukrainas kultūras centrs", kas darbojas Tallinā.
Ja aizdomās turētais izvairīsies no šo pienākumu pildīšanas, prokuratūra atsāks pret viņu kriminālprocesu.