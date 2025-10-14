VIDEO: noticis sprādziens netālu no Veronas - dzīvību zaudējuši trīs policisti
Itālijā Veneto reģionā, likumsargiem no kādas ēkas cenšoties izlikt iedzīvotājus, sprādzienā dzīvību zaudējuši trīs policisti, otrdien pavēstīja ugunsdzēsēji.
Aizturēti divi cilvēki - 60-70 gadus veci brālis un māsa -, bet trešais ģimenes loceklis aizbēdzis, vēsta ziņu aģentūra ANSA.
💥Three carabinieri were killed in a building explosion near #Verona, ANSA reports. Fifteen firefighters and police officers were also injured. pic.twitter.com/EpqkcyoxrG— News.Az (@news_az) October 14, 2025
Mājā Kasteldacāno, netālu no Veronas, bija izplūdusi gāze, un sprādziens noticis brīdī, kad operācijas gaitā tika atvērtas ieejas durvis, ziņo ANSA, atsaucoties uz izmeklētājiem tuviem avotiem.
Policija mēģināja no nama izlikt trīs cilvēkus - divus brāļus un māsu -, kas iepriekš draudējuši uzspridzināties. Premjerministre Džordža Meloni apliecināja, ka seko līdzi notikumu attīstībai.
12 likumsargi un viena civiliedzīvotāja tika ievainoti, teikts ugunsdzēsēju paziņojumā platformā "X".