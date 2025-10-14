Tramps piektdien Baltajā namā uzņems Zelenski
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka piektdien tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Tramps piektdien Baltajā namā uzņems Zelenski

"Es tā domāju, jā," ASV prezidents sacīja, atceļā no Tuvajiem Austrumiem atbildot uz žurnālista jautājumu, vai viņš piektdien uzņems Ukrainas līderi Baltajā namā.

Zelenskis iepriekš pauda, ka gaidāmajās sarunās tiks apspriestas Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas un tāla darbības rādiusa triecieni.

Viens no Trampa un Zelenska sarunu tematiem būs iespējamā raķešu "Tomahawk" nodošana Kijivai, atsaucoties uz avotiem, vēsta amerikāņu tīmekļa izdevums "Axios".

"Ir daži jautājumi, kurus nevar apspriest pa tālruni," teicis izdevuma sarunbiedrs.

