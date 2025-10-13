Ēģiptē parakstīta deklarācija par pamieru Gazas joslā
ASV prezidents Donalds Tramps un citi vidutāji pirmdien Šarm eš Šeihā parakstīja deklarāciju par Izraēlas un palestīniešu grupējuma "Hamas" pamiera noslēgšanu Gazas joslā.
Dokumentu parakstīja Tramps, Kataras emīrs Tamims bin Hamads al Thani, Ēģiptes prezidents Abdelfatahs al Sisi un Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans. Turcijas un Ēģiptes pretestības dēļ Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu samitā nepiedalījās.
Šarm eš Šeihā tikās vairāk nekā 20 valstu līderi, tai skaitā Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Francijas prezidents Emanuels Makrons. Deklarācijā par pamieru izklāstīta virkne noteikumu, norādīja Tramps, piebilstot, ka šis dokuments ir visaptverošs. Taču kas tieši teikts dokumentā, pagaidām sabiedrībai netiek atklāts.
Ēģiptes prezidents Sisi, tiekoties ar Trampu, uzsvēra, ka tikai viņš ir spējīgs panākt mieru reģionā. Sisi arī lūdza Trampa palīdzību gaidāmajā konferencē par Gazas joslas atjaunošanu. Ēģipte plāno šo pasākumu organizēt kopā ar Vāciju. Avoti Ēģiptē ziņo, ka konference paredzēta novembrī Kairā, bet precīzs datums vēl nav zināms.