Pasaulē
Šodien 16:33
Slovākijā sadūrušies divi ātrvilcieni, daudz cietušo
Slovākijas austrumos pirmdien notika divu ātrvilcienu sadursme, kurā ievainoti vairāki desmiti cilvēku, paziņoja amatpersonas. Negadījums notika netālu no Rožņavas.
Slovākijas policija pavēstīja, ka abos vilcienos kopā bija aptuveni 80 pasažieru.
Divi no ievainotajiem ir kritiskā stāvoklī, bet pārējie ir viegli cietuši.
Fotoattēlos redzams, ka viena vilciena priekšējā daļa ir stipri bojāta, bet otrs vilciens nobraucis no sliedēm.
Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu negadījuma cēloni. Iekšlietu ministrs Matūšs Šutajs-Eštoks izteicis pieņēmumu, ka sadursmē varētu būt vainojama cilvēka pieļauta kļūda.