Atklāta kritiska Krievijas ievainojamība ziemā: Ukraina varētu veikt triecienus tieši pa tās Ahilleja papēdi
Krievijas pazemes gāzes krātuves ir kritiski ievainojams mērķis. Maskava ziemā ir pilnībā atkarīga no šīm rezervēm, un Ukraina varētu atriebties un traucēt Krievijas enerģētikas sektoram.
Krievija ir pabeigusi gāzes iesūknēšanu savās pazemes krātuvēs un gatavojas ziemas sezonai, kad miljoniem māju, rūpnīcu un elektrostaciju ir atkarīgas no stabila sistēmas spiediena. Tomēr šie objekti Ukrainai varētu kļūt par visneaizsargātāko mērķi, ja Maskava turpinās uzbrukumus Ukrainas enerģētikas sektoram.
To savā "Facebook" lapā paziņoja Sergejs Makogons (CERA), vecākais enerģētikas eksperts un bijušais Ukrainas Gāzes pārvades sistēmas operatora (GTS operators) izpilddirektors.
Gāzes krātuves ir Krievijas Ahilleja papēdis
Pēc eksperta teiktā, iestājoties aukstajam laikam, Krievija vairs nespēj segt savu patēriņu ar pašreizējo ražošanu un pāriet uz aktīvu gāzes izsūknēšanu no pazemes krātuvēm (UGS). Bez tām valsts vienkārši nepārdzīvos ziemu. Krievija nespēj ātri palielināt ražošanu, tai trūkst piekļuves importam un trūkst elastīgas infrastruktūras. Jebkādi bojājumi pazemes gāzes krātuvēm varētu izraisīt strauju sistēmas spiediena kritumu un traucēt piegādes vispirms rūpniecības uzņēmumiem un pēc tam miljoniem iedzīvotāju.
Simboliska un stratēģiska atbilde
Maskava sistemātiski uzbrūk Ukrainas gāzes un enerģētikas infrastruktūrai, mēģinot traucēt apkures sezonu. Taču, kā uzsvēra Makogons, "šo spēli var spēlēt divi". Ukraina vēl nav sākusi šādus triecienus, taču, ja eskalācija turpināsies, uzbrukumi Krievijas pazemes gāzes krātuvēm varētu kļūt par asimetrisku, bet ārkārtīgi sāpīgu atbildi.
"Pazemes gāzes krātuves ir Krievijas gāzes sistēmas sirds ziemā, un tās varētu kļūt par visneaizsargātāko punktu, ja Kremlis nepārtrauks savu enerģētisko teroru," atzīmēja eksperts.
Ziema Krievijā varētu kļūt par Ukrainas spēcīgāko sabiedroto
Atšķirībā no Ukrainas, kur enerģētikas sistēma jau ir pielāgojusies krīzei, ziemas Krievijā ir daudz bargākas. Vairāku stratēģisku krātuvju zaudēšana apdraudēs lielu reģionu, tostarp Maskavas un Sanktpēterburgas, apsildi, kur koncentrējas galvenais gāzes patēriņš.
Makogons uzsvēra, ka enerģētika nav tikai caurules un spiediens, tas ir izdzīvošanas jautājums. Un, ja Krievija turpinās uzbrukt Ukrainas termoelektrostacijām un gāzes ieguves objektiem, atbilde varētu būt tikpat auksta kā pati Krievijas ziema.