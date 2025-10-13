Nobela prēmija ekonomikā piešķirta par pētījumiem par tehnoloģiju ietekmi uz ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.
Amerikāņu, franču un kanādiešu pētniekiem piešķirta Nobela prēmija ekonomikā par tehnoloģiju lomu ilgtspējīgā izaugsmē
Šā gada Nobela prēmija ekonomikā pirmdien piešķirta amerikāņu un izraēliešu ekonomikas vēsturniekam Džoelam Mokiram, franču pētniekam Filipam Agjonam un kanādiešu ekonomistam Pīteram Hovitam par pētījumiem par tehnoloģiju ietekmi uz ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.
Mokiram piešķirta puse prēmijas par to, ka viņš "definējis priekšnoteikumus ilgtspējīgai izaugsmei, ko nodrošina tehnoloģiskais progress", bet Agjons un Hovits dalīs otru pusi prēmijas "par teoriju par ilgtspējīgu izaugsmi radošas sagraušanas ceļā", paziņoja žūrija.