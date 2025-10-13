Dzimšanas dienā Putins saņēmis “draudzības vēstuli” no Kima Čenuna
Krievijas diktators Vladimirs Putins savā 73. dzimšanas dienā saņēmis sirsnīgu atbalsta vēstuli no Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna.
Kims vēstulē slavējis Putina vadību un paudis pārliecību, ka abu valstu alianse turpinās attīstīties, paužot atbalstu Krievijas “taisnīgajai cīņai” par nacionālo suverenitāti.
“Man nav šaubu, ka abu valstu sabiedroto attiecības arī turpmāk tiks sekmīgi uzturētas, pateicoties siltajām draudzīgajām saitēm un mūsu ciešajai biedriskajai sadarbībai,” savā vēstulē rakstījis Kims.
Abi līderi pagājušajā gadā, Putina valsts vizītes laikā Ziemeļkorejā, parakstīja savstarpējās aizsardzības līgumu un kopš tā laika tikušies vairākas reizes. Tiek lēsts, ka aptuveni 11 000 Ziemeļkorejas karavīru nosūtīti karot kopā ar Maskavas spēkiem Ukrainā. Šie karavīri palīdzējuši Krievijai atspiest Ukrainas spēkus no robežas pārsteiguma ofensīvas laikā aprīlī, pēc kuras Putins viņiem pateicies par cīņu “plecu pie pleca”.
Kims Čenuns un Putins tiekas Vladivostokā
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns un Krievijas prezidents Vladimirs Putins ceturtdien tikušies Krievijas Tāla Austrumu pilsētā Vladivostokā.