Vācija pārskata patvēruma politiku - gatavojas izraidīt sīriešu vīriešus
Vācija gatavojas no valsts izraidīt gados jaunos sīriešu vīriešus, pat ja tie nav krimināli sodīti, svētdien paziņojusi Iekšlietu ministrija.
Ministrijas pārstāve apstiprināja, ka atsākta sīriešu patvēruma pieprasījumu izskatīšana.
Kā laikrakstam "Bild" norādījis iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints, primārais mērķis ir atgriezt Sīrijā "jaunus, veselīgus vīriešus," kas pieprasījuši patvērumu.
Tomēr izraidīšanai nepieciešama Sīrijas jaunās valdības piekrišana. Pilsoņkara dēļ Vācija nav veikusi tiešas izraidīšanas uz Sīriju kopš 2012. gada.
Patvēruma pieprasījumu izskatīšanas atsākšana ir pirmais solis, lai atsāktu arī sīriešu izraidīšanu. Līdz šim sīrieši parasti tika izraidīti uz kādu citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kas atbildīga par attiecīgā patvēruma pieprasījuma izskatīšanu, jo bijusi pirmā, kur šķērsota bloka robeža.
Taču diktatora Bašara al Asada režīma gāšana pagājušā gada decembrī mainījusi Berlīnes nostāju. Kanclera Frīdriha Merca koalīcija, kas pie varas nāca maijā, solījusi īstenot stingru imigrācijas politiku.
Dobrints plāno liegt patvērumu arī tiem sīriešiem, kas pēc bēgšanas uz Vāciju ir atkal viesojušies Sīrijā.