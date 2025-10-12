Afganistānas Aizsardzības ministrija paziņo, ka uzbrukusi Pakistānas robežposteņiem
Afganistānas drošības spēki sestdienas vakarā uzbrukuši Pakistānas robežposteņiem, reaģējot uz atkātotiem teritorijas un gaisa telpas pārkāpumiem, paziņojis talibu režīms.
Iepriekš šonedēļ Afganistānas varasiestādes apsūdzēja Pakistānu par Kabulas bombardēšanu un par uzbrukumu tirgum valsts austrumos, lai gan Islamabada nav uzņēmusies atbildību par šiem uzbrukumiem.
Agrā svētdienas rītā Afganistānas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pierobežā veiktas "veiksmīgas atriebes operācijas".
"Ja pretējā puse atkal pārkāps Afganistānas teritoriālo integritāti, mūsu bruņotie spēki ir pilnā gatavībā aizstāvēt valsts robežas un dos spēcīgu prettriecienu," norādīja ministrija.
Tikmēr Islamabada apsūdz afgāņu varasiestādes par patvēruma sniegšanu Pakistānas talibu grupējumam TTP, kas veic teroraktus Paikistānas teritorijā. Kabula šīs apsūdzības noraida, apgalvojot, ka neļauj savu teritoriju izmantot pret citām valstīm vērstām darbībām.
Pakistānas iekšlietu ministrs Mohsins Nakvi brīdinājis, ka Afganistānai jārēķinās ar "pienācīgu atbildi, tāpat kā Indijai".
Kāda anonīma augsta ranga Pakistānas drošības amatpersona informēja, ka afgāņi atklājuši uguni uz vairākiem robežposteņiem Haibara Pahtūnhvas provincē Pakistānas ziemeļrietumos.
Amatpersona piebilda, ka Pakistānas armija atbildējusi ar smago ieroču uguni, kam pakļauta Afganistānas Nangarhāras province. Kāda cita anonīma pakistāniešu amatpersona pavēstīja, ka no Afganistānas izšauta mīnmetēja mīna nogalinājusi vienu cilvēku, bet otrs ticis ievainots.
Abām valstīm ir 2611 kilometrus gara robeža, kas tiek dēvēta par Djūranda līniju, taču Afganistāna šo robežu nekad nav atzinusi.