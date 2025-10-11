Tiek ziņots, ka incidents noticis sporta totalizatoru birojā. Ilustratīvs attēls.
Pasaulē
Šodien 19:59
Vācijas tirgus laukumā izcēlusies apšaude - tiek ziņots par vairākiem ievainotajiem
Sestdien, 11. oktobrī, Vācijas centrālās daļas pilsētas Gīsenes tirgus laukumā izcēlusies apšaude, kurā ievainoti vairāki cilvēki.
Apšaude izcēlās ap plkst. 15.00, un pēc tās vainīgā persona no notikuma vietas aizbēga un šobrīd bēgulo. Tiek ziņots, ka incidents noticis sporta totalizatoru birojā. Policijas pārstāvis norāda, ka "šobrīd sabiedrībai briesmas nepastāv". Policijas operācija turpinās un informācija par cietušo ievainojumu smagumu netiek sīkāk izpausta.