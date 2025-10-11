VIDEO: pēc ilgas pauzes krievu okupanti atkal veikuši uzbrukumu ar lielām bruņutehnikas kolonnām
Pirmā "Azov" korpusa atbildības zonā notika masveida uzbrukums Ukrainas pozīcijām, kur piedalījās Krievijas armijas bruņutehnika - 35 tanki un bruņumašīnas.
Uzbrukums notika 9. oktobrī Očeretinas virzienā, kur krievu iebrucēji izmantoja 35 bruņutehnikas vienības, kā arī motociklu viļņus, cenšoties ieņemt Šahovu.
Kauju rezultātā tika nogalināti 107 okupanti, bet 51 tika ievainots. Ukrainas aizstāvjiem izdevās iznīcināt vai sabojāt vienu bruņu evakuācijas transportlīdzekli (ARV), 3 tankus, 16 bruņumašīnas, kā arī 41 motociklu un 2 vieglos transportlīdzekļus.
Ofensīva tika veikta vairākos viļņos no dažādiem virzieniem. Vispirms motociklu grupas, pēc tam tanku un desantu pārvadājošu kājnieku kaujas mašīnu kolonnas. Pateicoties iepriekš izvietotajiem mīnu laukiem un Ukrainas artilērijas un bezpilota lidaparātu apkalpju koordinētajām darbībām, krievu iebrucēju karaspēks bija spiests mainīt maršrutu, pazaudēt virzienu, pamest savu tehniku un izsēdināt kājniekus neparedzētās vietās.
Vladimirovkā krievu iebrucējiem izdevās izsēdināt 32 kājniekus. 12 no tiem tika nogalināti nekavējoties, pārējie patvērās iznīcinātās mājās un pagrabos. Visu vakaru un nakti Ukrainas aizstāvju smago bumbvedēju dronu un bezpilota lidaparātu apkalpes uzbruka šīm patvertnēm.
Līdz 10. oktobra rītam Vladimirovkā nebija nekādas kustības.
Krievijas armijas zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 11. oktobra rītam sasnieguši 1 121 570 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1160 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 247 tankus, 23 345 bruņutransportierus, 33 568 lielgabalus un mīnmetējus, 1518 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1225 zenītartilērijas iekārtas, 427 lidmašīnas, 346 helikopterus, 68 766 bezpilota lidaparātus, 3859 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 63 847 automobiļus un autocisternas, kā arī 3973 specializētās tehnikas vienības.