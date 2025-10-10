Ukrainā 203 galvenajiem objektiem nepieciešama pretgaisa aizsardzība.
Vakar 23:39
Ukraina pastiprina aizsardzību: Zelenskis izklāsta plānus aizsargāt 203 kritiskus objektus
Ukrainai ar pretgaisa aizsardzību jāaizsargā 203 galvenie objekti, piektdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Runa ir tikai par galvenajiem objektiem - enerģētikas, gāzes, ūdens un citiem objektiem, viņš paskaidroja, piebilstot, ka kopumā no gaisa uzbrukumiem jāaizsargā daudz vairāk objektu.
Zelenskis neteica, cik un kuri objekti jau ir aizsargāti.
Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 450 droniem un vairāk nekā 30 raķetēm, un galvenais mērķis bija enerģētikas infrastruktūra.