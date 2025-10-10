Tramps pieprasa milzīgus muitas tarifus Ķīnai, atsakoties tikties ar Sji Dzjiņpinu
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka vairs neuzskata par nepieciešamu šomēnes tikties ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, nosodot Pekinu par naidīgu tirdzniecības praksi un draudot ar milzīgiem muitas tarifiem.
"Ķīnā notiek ļoti dīvainas lietas! Viņi kļūst ļoti naidīgi," Tramps norādīja platformā "Truth Social".
Viņš pauda sašutumu par to, ka Ķīna piemēro eksporta kontroli retzemju minerāliem, kas ir svarīgs moderno tehnoloģiju komponents. "Man bija paredzēts tikties ar prezidentu Sji pēc divām nedēļām Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskā sadarbības (APEC) sanāksmē Dienvidkorejā, bet tagad, šķiet, nav iemesla to darīt," klāstīja Tramps.
Ķīna ir nosūtījusi vēstules valstīm visā pasaulē, kurās sīki izklāstīta eksporta kontrole "katram ražošanas elementam, kas saistīts ar retzemju minerāliem, un praktiski jebkam citam, par ko viņi var iedomāties, pat ja tas nav ražots Ķīnā", norādīja ASV prezidents.
"Nekādā gadījumā nevajadzētu ļaut Ķīnai turēt pasauli "gūstā", bet, šķiet, ka tāds ir bijis viņu plāns jau ilgu laiku," pauda Tramps.
"Viena no rīcībpolitikām, ko mēs šobrīd izstrādājam, ir masīva tarifu palielināšana Ķīnas produktiem, kas tiek ievesti ASV," norādīja Tramps, piebilstot, ka viņš apsver "daudzus citus pretpasākumus".
Prezidents piebilda, ka viņš nav runājis ar Sji par šo jautājumu.