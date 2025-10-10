Eiropas Komisija pieprasa "YouTube", "Snapchat" un citām platformām informāciju par riskiem nepilngadīgajiem
Eiropas Komisija (EK) pieprasījusi "YouTube", "Snapchat" un citām lielajām platformām informāciju par to, kā tās aizsargā bērnus no kaitējuma tiešsaistē. Eiropas Savienības (ES) lielākais ierocis, lai nodrošinātu, ka platformas cīnās ptret nelikumīgu saturu un garantē bērnu drošību tiešsaistē, ir Digitālo pakalpojumu akts. Atsaucoties uz to, EK pieprasījusi "Snapchat" paskaidrot, kādi pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu, ka platformai piekļūst bērni, kas jaunāki par 13 gadiem.
EK arī lūgusi lietotņu veikaliem "Apple App Store" un "Google Play" sīkāku informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu to, ka bērni lejupielādē nelegālas vai kaitīgas lietotnes, piemēram, tādas, kurās ir azartspēļu pakalpojumi vai seksuāla rakstura saturs.
Sevišķi EK vēlas uzzināt, kā tehnoloģiju kompānijas "Apple" un "Google" novērš to, ka bērni lejupielādē rīkus, kas, izmantojot mākslīgo intelektu, ļauj radīt reālu cilvēku viltus kailfoto.
Informācijas pieprasījumi nenozīmē, ka platformas būtu pārkāpušas EK noteikumus, taču šādi pieprasījumi var novest pie tālākām pārbaudēm un pat naudas sodiem.
"Snapchat" gadījumā EK vēlas zināt, kā platforma novērš narkotiku un elektronisko cigarešu tirgošanu. EK arī vēlas, lai "YouTube" sniedz plašāku informāciju par tās rekomendāciju sistēmu, jo bijuši gadījumi, kad nepilngadīgajiem izplatīts kaitīgs saturs.