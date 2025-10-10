Eiropas Padomes dalībvalstis apņemas veicināt jaunatnes iesaisti lēmumu pieņemšanā
No 8. līdz 9. oktobrim Valletā, Maltā, norisinājās 10. Eiropas Padomes jaunatnes ministru konference “Jaunieši demokrātijai: jauniešu perspektīva darbībā”. Konferencē sprieda par jauniešu lomu demokrātiskajā un pilsoniskajā telpā, politikas veidotājiem apņemoties veicināt inovatīvas pieejas jauniešu līdzdalības stiprināšanai.
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde kopā ar jauniešu delegātu Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) prezidenti Ingu Birzgali uzstājās ar runu sesijā “Jaunatnes perspektīvas integrēšana: iespēja kopīgi veidot jaunatnes politiku”.
Ministre Melbārde savas uzrunas laikā uzsvēra: “Ir svarīgi veicināt formālās un neformālās izglītības mijiedarbību, tādēļ Latvijā īpaši atbalstām skolēnu pašpārvaldes un pilsonisko izglītību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības skolas somu. Kā arī pēc manas iniciatīvas Latvijā notiks pirmais Nacionālais jaunatnes dialogs – konsultatīvs mehānisms valdības ministriem tiešā dialoga veidošanai ar jauniešiem no visas Latvijas.”
Eiropas Padomes jaunā apņemšanās ir jauniešu perspektīvas iekļaušana, tādēļ konferencē tika pieņemta deklarācija "Jaunieši demokrātijai: jauniešu perspektīva darbībā". Tā paredz izmantot Eiropas Padomes vadlīnijas par jauniešu perspektīvas iekļaušanu politikas attīstībai Eiropas Padomes dalībvalstīs, kam pamatā ir demokrātijas spēcināšana un jaunieši kā pārmaiņu veidotāji, kurus jāatbalsta ar prasmēm, lai viņi spētu ietekmēt Eiropas tagadni un nākotni.
Konferences laikā jaunatnes politikas veidotāji un jaunatnes organizācijas vēlreiz apliecināja Eiropas Padomes atbalstu Ukrainai jaunatnes jomā. Tāpat tika prezentēti arī secinājumi par 4. Eiropas darba ar jaunatni konventu, kas notika šī gada 27.–29. maijā Maltā.
LJP prezidente Birzgale konferences dalībniekus aicināja mainīt domāšanas veidu visās valsts iestādēs, nevis uzskatot, ka jaunieši ir tikai labuma guvēji, bet gan, ka viņi tiek atzīti par aktīviem valsts politikas līdzveidotājiem, tādejādi deklarācijā ieteiktās vadlīnijās “Domāt kopā ar jauniešiem” noteikto īstenojot praksē.
Konferences ietvaros norisinājās arī dažādi tematiskie pasākumi, kuru centrā bija jaunatnes jomas aktualitātes – jauniešu vēlēšanas, atbildīga mākslīgā intelekta lietošana jauniešu vidū, demokrātija mūslaiku Eiropā u.c.
Latviju konferencē pārstāvēja izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, LJP prezidente Inga Birzgale un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas vecākā eksperte Renāte Mencendorfa.
Konferences mērķis ir uzsvērt Eiropas Padomes kā galvenās jaunatnes politikas veidotājas lomu kopējā starptautisko organizāciju un Eiropas iestāžu struktūrā, veicinot konstruktīvu dialogu starp lēmumpieņēmējiem, jauniešiem un jaunatni pārstāvošajām organizācijām.
Jaunatnes jomas ministru konference ir būtiska lēmumu pieņemšanas platforma Eiropas Padomē, veicinot atklātu dialogu un politikas ieteikumus dalībvalstīm, apliecinot Eiropas Padomes lomu jaunatnes politikas sadarbībā Eiropā. Iepriekšējā konference norisinājās 2012. gadā, savukārt pirmā konference notika 1985. gadā Strasbūrā, Francijā. 2025. gadā konference norisinājās Maltas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros.