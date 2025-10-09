Krievijas karogs virs vēstniecības ēkas Varšavā
Pasaulē
Šodien 19:12
Varšavas domes darbinieku apsūdz spiegošanā Krievijas labā, viņam bija piekļuve reģistriem un datubāzēm
Polijas prokuratūra izvirzījusi apsūdzības Varšavas domes darbiniekam par spiegošanu Krievijas izlūkdienestu labā un ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, ceturtdien pavēstīja varasiestādes. Vīrietis, kas saskaņā ar Polijas privātuma likumiem identificēts tikai kā Tomašs L., nodevis sensitīvu informāciju Krievijas civilajam izlūkdienestam laikā no 2017. līdz 2022. gadam, teikts Valsts prokuratūras paziņojumā.
Šī informācija varēja kaitēt Polijas drošībai, norāda amatpersonas.
Aizdomās turamais strādājis Varšavas domes civilstāvokļa aktu reģistra arhīvā, kur viņam bija piekļuve oficiāliem reģistriem un datubāzēm. Viņš kopējis un fotografējis dokumentus, arī Polijas pilsoņu un ārvalstnieku dzimšanas un laulības apliecības, kā arī saraksti ar diplomātiskajām pārstāvniecībām un valdības dokumentu formas.
Amatpersonas norādīja, ka šos datus Krievijas dienesti varēja izmantot, lai viltotu spiegu un aģentu personu apliecinošus dokumentus.
Tomašu L. Polijas Iekšējās drošības aģentūra (ABW) aizturēja 2022. gada 17. martā, un kopš tā laika viņš atrodas pirmstiesas apcietinājumā.